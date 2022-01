L’insolito appello dello Studio Ghibli ai fan: aiutateci a trovale l’amata gomma di Hayao Miyazaki

Pochi giorni fa, dall’account Twitter dello Studio Ghibli è stato pubblicato un insolito appello ai fan: aiutare Hayao Miyazaki a ritrovare una gomma simile a quella che dopo moltissimi anni si è rotta.

Si tratta di una gomma da cancellare elettrica, che però non utilizza batterie o cavetti per la ricarica e che risulta fuori produzione

L’amata gomma da cancellare elettrica di Miyazaki, che ha usato per molti anni, non viene più prodotta. Non utilizza batterie e la ricarica avviene tramite un supporto anziché un cavo di ricarica. C’è qualcosa che si può fare? Se qualcuno è a conoscenza di una gomma elettrica simile a questa, fatecelo sapere! – si legge nel tweet.

Nonostante la diffusione di strumenti tecnologici per il disegno, Miyazaki disegna i suoi anime ancora a mano perché, per quanto sia più impegnativo anche in termini di tempo, disegnare a mano i fotogrammi regala ai film Ghibli un fascino unico.

I fan di Miyazaki lo sanno bene e dunque si sono mobilitati immediatamente, trovando moltissimi modelli simili alla gomma ricercata. Dopo due giorni, la gomma tanto ricercata è stata scovata nei magazzini di Sakura Color Products che ha fatto arrivare l’introvabile oggetto a Miyazaki.

Fonte di riferimento: @JP_GHIBLI-Twitter

