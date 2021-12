Cosa ci riserva l’anno della Tigre? L’oroscopo cinese rivela tutto sul 2022

L’oroscopo cinese preannuncia un intenso anno nuovo che non conosce mezze misure. L’anno della Tigre è alle porte

L’anno è ormai giunto al termine e se quasi tutti aspettano con trepidazione il nuovo inizio, altrettanto atteso è l’oroscopo cinese, secondo il quale il 2022 è l’anno della tigre, ma una tigre molto particolare.

Si tratta dell’anno della “Tigre d’Acqua” che ricade solo ogni 60 anni, un avvenimento raro che i cinesi vedono di buon occhio poiché la tigre è simbolo di forza, di coraggio e di grande predilezione, ed ancor di più se in combinazione con l’acqua.

Da animale che ama fare le cose in grande stile quindi c’è da aspettarsi molto sia in positivo che in negativo.

La tigre è uno dei 12 animali dello Zodiaco cinese assieme a: topo, bue, coniglio, drago, serpente, cavallo, capra, scimmia, gallo, cane ed infine maiale. Nell’astrologia cinese ci sono inoltre 5 elementi naturali: il metallo, il legno, l’acqua, il fuoco e la terra e sebbene la tigre sia normalmente associata al legno, nel 2022 questo animale è di acqua.

L’astrologia cinese è molto particolare: 12 sono i suoi animali e ad ognuno di questi corrisponde un ciclo di 12 anni che parzialmente o meno rispecchia le caratteristiche degli appartenenti a questo segno. Coloro che sono nati nell’anno della tigre avrebbero infatti spiccate doti di leadership e tenderebbero a perseverare fino a raggiungere gli obiettivi prefissati, costi quel che costi.

Ma come sarà questo nuovo anno? Il 2022 si prospetta pieno di opportunità da cogliere al volo, come farebbe la tigre, ma il più delle volte imprevedibili proprio come l’elemento dell’acqua. Un binomio potentissimo che non si accontenta di mezze misure e che cela luci ed ombre di grande intensità.

Ti consigliamo inoltre: