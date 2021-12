A Modena l’albero di Natale all’uncinetto, realizzato da più di 200 donne con lana riciclata

Anche Modena ha il suo originale albero di Natale fatto all’uncinetto che allieterà piazza San Francesco fino al 9 gennaio. A realizzarlo, con lana riciclata, ci hanno pensato 261 donne emiliane.

Vi avevamo già parlato di un albero interamente realizzato all’uncinetto dalle nonne (ma in quel caso di Ostuni) e alto ben 12 metri. Leggi anche: L’albero di Natale fatto all’uncinetto dalle nonne di Ostuni, è il più alto di Italia

Come c’era da immaginarsi, anche altre città hanno inaugurato in questi giorni un albero simile. È il caso di Modena, dove 261 donne appassionate di uncinetto si sono messe al lavoro per realizzare un totale di 3.257 quadri di lana 20×20 cm di vari colori ma tutti bordati di verde. Questi sono stati poi assemblati e montati in modo da formare un originale albero di Natale, soprannominato l’Albero dei Colori.

Le esperte di uncinetto si sono servite di un totale di circa 90 kg di lana riciclata, dalle donne stesse o proveniente dall’azienda di Modena Tropical Lane. Si trattava quindi di scampoli di lana che altrimenti sarebbero stati buttati.

L’idea è partita dai titolari del negozio ’Dritto e Rovescio’ ma si è poi facilmente estesa a tante donne appassionate di uncinetto che hanno prestato volontariamente il proprio contributo per realizzare quella che è diventata una vera e propria attrattiva per le feste di Modena e dintorni.

A festeggiare l’arrivo dell’albero di Natale green di Modena è stato anche il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, in un post su Facebook.

L’Alberto dei colori resterà in piazza fino al 9 gennaio. Una volta smantellati, i quadratini di lana saranno raccolti e riutilizzati in altro modo.

Ma il progetto non si limita al solo albero fatto all’uncinetto. Con tutta la lana riciclata avanzata sono state realizzate 24 coperte e diversi altri manufatti il cui ricavato andrà a favore delle persone anziane, tra i soggetti che più hanno risentito della pandemia.

Fonte: Il Resto del Carlino / Modena Today

