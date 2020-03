Mette a disposizione gratis il suo intero albergo per medici e infermieri impegnati contro il coronavirus

Un intero albergo a disposizione di medici e infermieri impegnati nei reparti Covid. Succede a Bari, dove per la prima volta in Italia un imprenditore offre ospitalità gratuita nelle stanze del suo hotel a tutto il personale sanitario che in questo momento lotta nell’emergenza coronavirus e che ha timore di tornare nelle proprie case.

Lui è Daniele Degennaro e il suo è l’Hotel Hi di Poggiofranco: le sue 80 camere daranno sollievo e riparo ai medici e agli infermieri che lavorano al Policlinico barese.

Un’iniziativa resa possibile anche grazie a “L’Isola che non c’è”, un’Associazione culturale di Latiano, in provincia di Brindisi, e che prende spunto dall’appello del presidente della Scuola di medicina dell’Università di Bari, Loreto Gesualdo, che da giorni cercava una soluzione per evitare che il personale sanitario impegnato nei raparti Covid del Policlinico potesse mettere a rischio la propria vita e quella delle rispettive famiglie una volta finito il servizio.

“Abbiamo fatto della volontà di ricreare la dimensione di ‘casa’ uno dei principi cardine della nostra ospitalità e oggi siamo orgogliosi di proporre la nostra casa a tutti i medici, gli infermieri e il personale sanitario che per proteggere la propria famiglia ed essere sempre reperibile e in servizio, a casa non si sente libero di tornare”, si legge in un post.

E così, la soluzione è stata quella di trovare una sistemazione per ospitare i sanitari, come alterativa alle loro abitazioni: una sorta di quarantena volontaria extra-lavorativa in un albergo che nel frattempo era stato chiuso mandando in cassa integrazione il suo personale.

Ora, le stanze dell’Hi si spalancano di nuovo e una parte dello staff scelto su base volontaria rientra in servizio. Al personale medico dei reparti Covid verranno assicurati alloggio e vitto per tutta la durata del periodo emergenziale.

Da sempre abbiamo fatto dell’ospitalità la nostra vocazione e in questo così delicato momento abbiamo sentito l’urgenza… Pubblicato da Hi Hotel Bari su Martedì 31 marzo 2020

“Ci hanno detto che andrà tutto bene, ci hanno chiesto di restare a casa affinché loro possano restare in corsia, noi a loro diciamo che l’Hi Hotel Bari vi aspetta”.

Un bellissimo esempio di solidarietà!

Fonte: Hi Hotel Bari Facebook

