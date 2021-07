Aglio nel naso per decongestionarlo: l’assurda trovata su Tik Tok (che non fa affatto bene)

“Decongestione rapida” con aglio nel naso: su Tik Tok impazza l’assurda moda di tenere spicchi d’aglio nelle narici per eliminare il muco in eccesso. Oltre 50 milioni di visualizzazioni per una pratica che non va assolutamente imitata.

Tik Tok è spesso il teatro di sfide e mode del tutto discutibili. L’ultima novità è filmarsi mentre scendono fiumi di muco “in eccesso” dal naso dopo aver ospitato anche per 20-30 minuti spicchi d’aglio proprio nelle narici. I giovani tik toker si filmano “al grido social” di #garlicinnose.

Ma non va fatto, può anche far male alla salute. In generale, infatti, l’aglio è considerato un alimento sano che può essere d’aiuto ai problemi legati alla pressione sanguigna e al cuore. E che molti studi scientifici indicano come il più potente antibatterico naturale.

Ma nessuno ha mai detto che sia un decongestionante naturale, anzi, potrebbe addirittura peggiorare la situazione.

Le prove sono importanti e sarebbe sbagliato dire che abbiamo fatto ricerche approfondite sull’aglio nei nasi – spiega a Insider Richard Wender, professore di Medicina di famiglia e Salute della comunità presso la Perelman School of Medicine dell’Università della Pennsylvania – […] Spingere gli spicchi d’aglio nel naso può effettivamente avere l’effetto contrario: potrebbe irritare le narici e renderle meno efficaci.

I video sono disponibili su Tik Tok ma ne sconsigliamo la visualizzazione.

