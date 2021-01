Addio al pianista jazz Adriano Urso, morto mentre faceva il rider dopo aver perso il lavoro

Una notizia tristissima che ci mostra tutta la sofferenza che questa pandemia sta portando e a cui in troppi si sono dovuti arrendere.

Adriano Urso, noto pianista jazz che era rimasto senza lavoro per il Covid, è morto nel giro di pochi minuti mentre lavorava come rider per il servizio JustEat.

L’uomo è stato colto da un malore mentre cercava di spingere la sua auto in panne per non perdere le consegne da effettuare.

Molti i messaggi di cordoglio di artisti, manager e fan. Tutti stretti intorno alla famiglia, e in particolare al fratello Emanuele, clarinettista e batterista, con il quale si è sempre esibito:

“Hai lasciato un vuoto incredibile ed incolmabile nella mia vita, ancora non posso credere che il mondo sia così ingiusto, addio fratello mio”, ha scritto sui social.

Hai regalato momenti indimenticabili con il tuo pianoforte. Speriamo tu possa trovare pace e musica infinita.

Rip