Addio Kampah, morto lo street artist Flavio Campagna

Non ce l’ha fatta Flavio Campagna, noto street artist conosciuto come Kampah, morto oggi all’età di 59 anni.

L’artista era stato ricoverato alla fine di luglio presso l’ospedale di Maggiore Parma dopo aver contratto il covid e, da circa tre settimane era stato trasferito in terapia intensiva, dove era sedato e intubato.

Kampa voglio ricordarti così, con la tua inseparabile valigia, sorridente in viaggio alla scoperta di nuove indimenticabili avventure. Buon viaggio amico mio 🙏 Posted by Francesco Alagna on Friday, August 27, 2021

Oggi è purtroppo arrivata la triste notizia della sua scomparsa. Tantissimi i messaggi commossi che ne ricordano il talento ma soprattutto l’energia, la forza e la vitalità. L’uomo infatti era famoso in tutto il mondo per le sue opere, apprezzate per il loro stile unico, ma chi lo ha conosciuto perde oggi soprattutto un amico.

Flavio Kampah Campagna, con quella tua risata contagiosa.Qui a Roma, sentiremo la tua mancanza, i tuoi racconti di… Posted by Rosanna Gasparro on Friday, August 27, 2021

