Addio Giulietto Chiesa: il giornalista si è spento a 79 anni

All’età di 79 anni ci ha lasciati Giulietto Chiesa, noto giornalista da sempre impegnato in politica.

Nato in Piemonte – ad Acqui Terme – nel 1940, Giulietto Chiesa ha iniziato la sua carriera giornalistica nella redazione de l’Unità per cui diventò poi corrispondente da Mosca, impegnato a raccontare la fine dell’Unione Sovietica.

Autore di numerosi libri e fondatore di Pandora TV, negli anni ha collaborato con diverse testate e telegiornali, portando avanti contemporaneamente l’impegno politico iniziato fin dall’età giovanile.

A dare per primo la notizia della sua scomparsa è il fumettista Vauro Senesi, che sulla sua pagina Facebook ricorda l’amico come “un uomo ancora capace di piangere per l’orrore della guerra“.

Giulietto Chiesa è morto. Non riesco ancora a salutarlo. Ricordo i suoi occhi lucidi di lacrime, a Kabul, davanti ad un… Pubblicato da Vauro su Domenica 26 aprile 2020

