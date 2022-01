No, non è vero che stiamo dicendo addio al marchio Buitoni

Non è vero, non stiamo per dire addio al marchio Buitoni, brand nato nel 1827 a Sansepolcro (Arezzo). Ma non è stata rinnovata da Nestlè la concessione alla Newlat Food Spa che opera nello storico stabilimento dal 2008. Quindi qualcosa, in effetti, cambierà.

Alcuni organi di stampa, in queste ore, avevano diffuso la notizia secondo cui il non rinnovo della concessione alla Newlat avrebbe implicato l’addio per sempre al marchio Buitoni, ma la Nestlè si è affrettata a smentire. Pur essendo vero infatti lo stop all’azienda che lavora a Sansepolcro, le conseguenze non sono queste.

La notizia della fine del marchio Buitoni diffusa da alcuni organi di stampa quest’oggi è del tutto destituita di fondamento – lo sottolinea Nestlé italiana in una nota diffusa da askanews – Buitoni opera e continuerà a operare in Italia e all’estero con i suoi prodotti storici e iconici del made in Italy

Cosa accadrà quindi davvero?

Probabilmente perderanno il marchio della famiglia Buitoni la pasta secca e i tradizionali prodotti da forno, che la Newlat era incaricata di preparare per il mercato. Fino ad oggi, quando la multinazionale ha deciso di non rinnovare la licenza appena scaduta.

Non è quindi un vero e proprio addio. Almeno per ora.

