Addio all’attrice e doppiatrice Ludovica Modugno, che ha prestato la sua voce inconfondibile alle grandi star

Ci ha lasciati qualche ora fa Ludovica Modugno, una delle voci più note e inconfondibili del mondo dello spettacolo. Nel corso della sua lunga carriera, l’artista ha doppiato diverse dive del grande schermo, tra cui Emma Thompson e Meryl Streep. L’attrice e doppiatrice si è spenta a 72 anni a Roma, dopo una lunga malattia.

Con profondo dolore, salutiamo Ludovica Modugno. Se ne va un’attrice e doppiatrice straordinaria dall’incredibile… Posted by ANAD – La Voce del Doppiaggio Italiano on Tuesday, October 26, 2021

La brillante carriera di Ludovica Modugno

La sua passione per il mondo dello spettacolo era iniziata fin da quando era piccola. A soli 4 anni ha debuttato nel primo romanzo sceneggiato prodotto in Italia dal titolo “Il dottor Antonio” per poi essere ingaggiata per il doppiaggio del bambino protagonista del celebre film “Marcellino pane e vino”. Da quel momento la sua strada è stata sempre in salita.

Numerosi i ruoli da attrice, sia al cinema che sul piccolo schermo oltre che al teatro. Tra i titoli più celebri a cui ha preso parte “Cado dalle nubi”, recitava nel ruolo della zia del protagonista interpretato da Checco Zalone e “Quo vado?”, in cui invece rivestiva i panni della madre di Checco. Diverse anche le serie televisive in cui ha recitato, da “Il maresciallo Rocca” a “Distretto di polizia”.

Ma Ludovica Modugno era particolarmente apprezzata per il suo lavoro da doppiatrice. Nel corso della sua splendida carriera, ha doppiato diverse grandi ariste come Glenn Close, Cher, Anjelica Huston, Viola Davis, Meryl Streep, Ellen Barkin e Julianne Moore.

Tanti gli attori che hanno voluto rivolgerle un pensiero affettuoso per dirle addio, da Checco Zalone a Maurizio Mattioli.

Una grande attrice, che non lo faceva mai pesare. Ciao mamma/zia Ludovica. Posted by Checco Zalone on Wednesday, October 27, 2021

Ciao Ludovica Modugno amica di tempi lontani.. ❤️R. I. P. ❤️❤️ Posted by Maurizio Mattioli on Wednesday, October 27, 2021

Buon viaggio, cara Ludovica. La tua inconfondibile voce ci mancherà!

