Aiutiamo questa mamma a ritrovare il cellulare con le foto di suo figlio morto

Alessandro è morto nel 2017 a soli 13 anni e la mamma conserva nel cellulare tante foto dei momenti felici passati insieme a lui. Ora però l’ha perso e, tramite i social, ha lanciato un appello per ritrovarlo.

Dopo la storia del papà che aveva chiesto aiuto per ritrovare la medaglietta che ritraeva la figlia morta nel terremoto di Amatrice (andato a buon fine perché effettivamente è stata ritrovata!) arriva un nuovo appello sui social.

Questa volta a cercare la solidarietà e la collaborazione della rete è una mamma di Pellezzano (in provincia di Salerno). Tiziana Morra ha perso il cellulare in cui conservava le foto di Alessandro, suo figlio morto nel 2017 per complicazioni legate al diabete giovanile (non diagnosticato) e sulle quali è ancora aperta un’inchiesta.







Si tratta quindi di un Samsung A5, di colore nero, sparito in località Croce a Pellezzano. Dietro alla cover c’è la foto del bambino.

Come al solito, in questi casi la solidarietà delle persone è grande e l’appello di Tiziana nelle ultime ore è stato condiviso da migliaia di persone in tutta Italia e addirittura nel mondo (è arrivato fino in Giappone). Tantissimi anche i messaggi di solidarietà e incoraggiamento sotto al post.

Aiutiamo anche noi questa mamma a riavere, quanto meno, il conforto delle foto del suo bambino.

