Trump trova un pene gigante disegnato su un campo vicino all'aeroporto dove è atterrato nel Regno Unito

Ha solo 18 anni ma di certo non le manda a dire, neanche se il messaggio è indirizzato a Mr Trump, presidente degli Stati Uniti. Così Ollie Nancarrow ha passato il weekend a falciare il prato per disegnare un pene gigante e un orso polare con la scritta: “Ohi Trump, il cambiamento climatico è reale”.

Un messaggio indirizzato proprio a Trump in visita ufficiale nel Regno Unito. Ad accogliere il presidente c’è stato questo disegno sull’erba realizzato da uno studente e imprenditore diciottenne a pochi chilometri dall’aeroporto di Stansted dove Trump è atterrato.

Una vera e propria protesta quella di Ollie che ha avuto l’approvazione dei genitori e che è in qualche modo, una risposta alla posizione di Trump sui cambiamenti climatici.

A lungo tempo negazionista, di recente, l’inquilino della Casa bianca ha ammesso che i cambiamenti climatici non sono una bufala, che probabilmente sono riconducibili all’uomo ma che lui continua a non voler perdere milioni e milioni di posti di lavoro, per salvare l’ambiente.

Guess who's been busy today mowing a stiff message for Trump under the Stansted flightpath... Please share and let's see how far we can spread the welcome!#climatechange #Trump #welcometrump pic.twitter.com/crnZo5rnDv