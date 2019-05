AAA cercasi social media manager per la Regina Elisabetta, come candidarsi

AAA cercasi social media manager per la casa reale inglese. La Regina Elisabetta cerca una nuova figura a palazzo e lo fa attraverso Linkedin. I candidati sono già quasi cinquecento, ecco come partecipare alla selezione e i requisiti.



L’annuncio arriva direttamente dal profilo Linkedin de The Royal Household dove viene spiegato che i Windsor cercano appunto un social manager che gestisca i contenuti degli account della casa reale che chiaramente, quasi inutile specificarlo, saranno visti da milioni di persone.

Lo stipendio è di 30mila sterline l’anno (circa 35mila euro), con un contratto stabile finalizzato a promuovere in maniera innovativa il ruolo della Regina Elisabetta nel panorama internazionale. L’impiego è a tempo pieno e richiede esperienza su comunicazione, social e marketing online.

Mansioni e requisiti

Il fortunato, come si legge nell’annuncio, dovrà creare contenuti per social network e piattaforme digitali, incluso il nuovo sito della “Royal Household” appena lanciato, fare ricerche e scrivere articoli di approfondimento.

“Che si tratti una di visita di Stato, di una premiazione o di un fidanzamento reale, i canali digitali della famiglia reale dovranno suscitare sempre interesse e raggiungere un’ampia gamma di pubblico, esplorando nuove tecnologie”, si legge ancora.

Un lavoro che darà grandi soddisfazioni, assicurano da Buckingham Palace, in primis quella di vedere i propri contenuti in tutto il mondo. Tra i requisiti per candidarsi ci sono esperienza in gestione di siti web, in realizzazione di progetti di comunicazione, creazione e pubblicazione di contenuti digitali e social media.

Non dovrà poi mancare intraprendenza, abilità nella scrittura, un approccio flessibile al lavoro. Tra i benefit,regime pensionistico dopo 6mesi di lavoro, 33 giorni di ferie annuali, pranzo gratuito e corsi di formazione pagati dalla casa reale.

Social media manager, ma anche chef e lavapiatti

Se non avete nessuna di queste caratteristiche, niente paura. La Regina Elisabetta cerca anche figure come ingegneri, project manager, lavapiatti e chef.

Per tutte le informazioni e per candidarti clicca qui

Dominella Trunfio