Scuolabus si rovescia a Padova: sette bambini feriti mentre autista si dà alla fuga

Sarebbero sette gli studenti tra i sette e i quattordici anni rimasti feriti per il rovesciamento di uno scuolabus ad Arquà Petrarca, in provincia di Padova. Prima dei soccorsi, l’autista, un cinquantenne romeno, era fuggito. L’uomo è stato poi bloccato dalle forze dell’ordine.



Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente avvenuto lungo la stradale provinciale 21. Secondo una prima ricostruzione, lo scuolabus con a bordo 15 tra bambini e ragazzi, stava percorrendo una strada in discesa e si apprestava ad affrontare un tornante quando si è rovesciato. I feriti si trovano al pronto soccorso dell'ospedale di Schiavonia, ma l’autista, ancor prima dei soccorsi, si era dato alla fuga.

Il cinquantenne romeno è stato poi rintracciato dopo due ore, lungo la strada regionale 10 da una pattuglia dei Carabinieri di Este Este. Alla vista dei militari ha tentato nuovamente la fuga, ma è stato bloccato. Adesso l’autista si trova in caserma dove sarà accertato se,al momento dell’incidente, si trovasse in stato di ebbrezza.

#17maggio 13:45 #ArquaPetrarca(PD), scuolabus con oltre 15 studenti/scolari si rovescia lungo la SP 21: in 7 con ferite non gravi portati in pronto soccorso. Soccorsi #vigilidelfuoco @SUEM_Veneto @_carabinieri_ @poliziadistato pic.twitter.com/2FBvDLtphB