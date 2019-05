Uno, avete sempre giocato nel modo sbagliato!

Sicuramente conoscerete Uno, il celebre gioco di carte della Mattel, uno dei più diffusi al mondo. Quello che probabilmente non sapete, però, è che avete sempre applicato male alcune regole del gioco. Su una questione che riguarda le carte +2 e +4 è intervenuta addirittura l’azienda stessa che ha chiarito quali sono le regole ufficiali. (Preparatevi allo shock di aver giocato male per anni!)

Qualche giorno fa, i social media manager della pagina di Uno su Twitter hanno deciso di fare una rivelazione shock precisando che le carte +2 e +4 non sono cumulabili. Di conseguenza, la maggior parte delle persone (per non dire tutti) hanno sempre interpretato male le regole e dunque giocato in maniera sbagliata.

Sicuramente anche a voi, durante una partita ad Uno, è capitato di trovarvi nella situazione in cui, il giocatore precedente, scarta un +4 o +2. Di tutta risposta, voi avrete piazzato una carta analoga girando il problema (raddoppiato o triplicato) alla persona dopo di voi. Errore! Questo non si può fare, le due carte non si possono sommare tra di loro. Chi subisce una penalità non può rigirarla ad altri ma deve pescare le carte in più che gli sono capitate e saltare il turno per scartare.

If someone puts down a +4 card, you must draw 4 and your turn is skipped. You can’t put down a +2 to make the next person Draw 6. We know you’ve tried it. #UNO pic.twitter.com/wOegca4r0h — UNO (@realUNOgame) 4 maggio 2019









I giocatori affezionati di Uno sono rimasti sgomenti da questa notizia e su Twitter si è creato un vero e proprio turbinio di domande (sono oltre 34mila le persone intervenute sull’argomento). E c’è anche chi ha chiesto se altre combinazioni di carte con il + davanti sono valide.

What about a +4 on a +4? — quintel clements (@q_theflyguy) 5 maggio 2019





La risposta in ogni caso è no. Non si può mai giocare una carta con un + davanti in risposta ad un’altra, indipendentemente che sia dello stesso colore o differente . Non c’è scampo in nessun modo, insomma, bisogna subire la penalità e saltare il turno.

Nello shock generale si è scoperto poi anche un altro punto poco chiaro delle regole che riguarda la carta cambio mazzo. Giocare questa carta per ultima fa perdere in automatico il giocatore che l’ha utilizzata. Ma in realtà a questo ci si poteva anche arrivare, come spiega questo Tweet di Uno.

@realUNOgame can we use the swap card as the last card???

I dnt think we can use but still..can we?? — The_potatoh_guy (@GuyPotatoh) 4 maggio 2019









Anche se si scambia come ultima carta non viene ceduta senza avere nulla in cambio e dunque è l’altro giocatore poi a trovarsi con zero carte in mano mentre chi l’ha scambiata avrà il mazzo più corposo.

Le regole sono regole e andrebbero rispettate se si vuole giocare correttamente. Vero pure è che ognuno si diverte a modo proprio e, se tutti i partecipanti sono d’accordo, nulla vieta di continuare a giocare ad Uno come meglio si crede.

I fan hanno infatti risposto scherzosamente che non sono d'accordo con le regole imposte e molti hanno anche aggiunto che quelle che applicano a casa loro sono molto più divertenti. E come dar loro torto?

