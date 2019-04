Terremoto L’Aquila: 10 anni dopo, ecco madre e figlia della foto che fece il giro del mondo

Stefania, la mamma, e Sara Luce, la figlia, quel terremoto l’hanno vissuto sulla propria pelle. Un incubo che si è inghiottito casa e gli amici più cari. Dieci anni sono passati dal terribile sisma de L’Aquila – che provocò la morte di più di 300 persone e miglia di sfollati – e dieci anni sono passati da quello scatto che immortalò Stefania e Sara Luce poche ore dopo la scossa e che ha fatto il giro del mondo.

Lei, la mamma, due vistosi cerotti sulla testa e sul naso e graffi sparsi sul volto. E la piccola Sara Luce, allora 7 anni, che le dormiva accanto, quasi a significare l’ingenua inconsapevolezza dei bambini.

Una foto scattata fuori all’ospedale San Salvatore all’alba del 6 aprile 2009, una di quelle che è valsa alla redazione fotografica dell'Ansa il Premio Ischia Internazionale di Giornalismo per i telefotoreporter, e che ha dato a mamma e figlia una popolarità certamente non voluta.

Oggi, lontane da quel devastante terremoto, Stefania Faraone e sua figlia, che quest’anno diventerà maggiorenne, riavvolgono il nastro e raccontano come hanno vissuto in questi anni.

“Ricordo la confusione, la gente che urlava e non sapeva cosa fare e i medici che hanno fatto tutto il possibile per aiutare tutti”, dice Stefania.

“Oggi sono abbastanza tranquilla”, racconta Sara Luce, che ricorda la paura e l’ansia di quel dannato giorno del 2009.





Ma come hanno vissuto mamma e figlia in questi 10 anni? Fino alla fine delle elementari di Sara Luce, tutta la famiglia - mamma, papà Carlo e figlia - ha vissuto a Pineto, nella casa al mare sulla costa abruzzese, come migliaia di altri sfollati. Poi sono tornati in una casa di famiglia a Picenze, a pochi chilometri da L’Aquila, e ora vivono nel capoluogo, dove a fine anno torneranno nella casa del centro da cui scapparono quella terribile notte.

Buona fortuna a Stefania e a Sara Luce!

