Hanami a Roma: la magia dei sakura in fiore sboccia nella capitale

Hanami anche a Roma. Dal 15 marzo fino al 10 aprile 2019 il bellissimo spettacolo primaverile in cui il sakura, ovvero il fiore di ciliegio sboccia, affascina anche la capitale.

È possibile ammirare l’hanami 2019 comodamente da casa nostra. Se a Milano, lo spettacolo dei sakura in fiore è in viale Sarca, dove dieci anni fa, rifiuti e cantieri, hanno lasciato spazio a un bellissimo parco, a Roma, da oggi e fino al 15 aprile si possono contemplare la primavera al laghetto dell’Eur, dove ci sono oltre mille ciliegi giapponesi.

Ogni anno, gli amanti della cultura giapponese si riuniscono, spesso in kimono, e celebrano l’hanami, osservando i sakura che sboccia e colora la capitale e facendo pic nic sul prato.

La Passeggiata del Giappone

La cosiddetta Passeggiata del Giappone è stata inaugurata nel 1959 quando l’allora Primo Ministro Giapponese Nobusuke Kishi, in visita ufficiale in Italia ha regalato 150 Prunus Yedoensis (una varietà di ciliegi ibridi Yoshino), come simbolo dell’amicizia tra i due paesi.

Non solo Laghetto dell'Eur

Oggi i sakura sono molti di più e con i loro colori rosa e bianco creano un’atmosfera davvero magica per centinaia di turisti e appassionati di cultura nipponica. Ma altri piccoli angoli d’Oriente ci sono anche nel quartiere Parioli, in via Panama (ex via del Giappone) dove ci sono ancora i ciliegi donati dall’imperatore Hirohito in visita in Italia nei primi anni Venti.

Ancora, all’Istituto Giapponese di Cultura, in via Gramsci 74 c’è un giardino con i sakura e infine, all’Orto botanico dove nei 12 ettari di piante e alberi c’è anche il Giardino giapponese realizzato negli anni Novanta dall’architetto Ken Nakajima, con giochi d’acqua, piccole cascate e due laghetti che accolgono diverse carpe giapponesi.

Dominella Trunfio