Se superi l’ictus ti sposo (di nuovo). La romantica proposta di un uomo di 85 anni che ha sciolto i cuori di tutto il mondo

Esiste l’amore eterno? La storia che stiamo per raccontarvi sembrerebbe suggerire di sì. Negli Stati Uniti un uomo di 85 ha promesso di sposare nuovamente sua moglie una volta superato l'ictus e altri gravi problemi di salute che l'avevano colpita. La proposta è stata fatta in ginocchio e con tanto di anello!

Sono ben 63 anni che stanno insieme, Karl Von Schwarz, 85 anni, e sua moglie Donna, 82. Erano solo due giovani innamorati quando, dopo essersi conosciuti tra i banchi di scuola a Youngstown, nell'Ohio, nel 1956 hanno deciso di sposarsi all’età di 22 anni lui e 19 lei, creando una famiglia davvero numerosa. I due anziani hanno infatti quattro figli, nove nipoti e nove pronipoti.

Per questa coppia di innamorati sembra però che il tempo non sia passato e anche le difficoltà non sono riuscite a scalfire minimamente la stabilità della coppia. L’ultimo anno è stato particolarmente duro per i due anziani dato che Donna ha subito diversi ictus, un’emorragia celebrale e si è dovuta sottoporre ad un intervento a cuore aperto da cui è uscita bene ma che la costringe su una sedia a rotelle.

Karl non ha lasciato mai sola la sua Donna ma anzi le ha fatto una promessa molto bella per spronarla a rimettersi il più possibile in forma quanto prima. “Se ti rimetti ti comprerò un nuovo anello”. Ma la cosa è diventata ben altro da questo e si è trasformata in una vera e propria proposta di matrimonio (per la seconda volta) in grande stile con tanto di inginocchiamento di rito.

Il momento della proposta è stato molto toccante ed è avvenuto in un centro commerciale dove passanti, visitatori e parenti presenti si sono commossi di fronte a tanta dolcezza. La foto è stata pubblicata su Twitter da una nipote della coppia ed è ovviamente diventata virale scatenando migliaia di like e commenti.

Will you marry me? Husband gets down on one knee again after 63 years of marriage https://t.co/8h5hdBLBTG pic.twitter.com/nABYHCBQ6z — WFAA (@wfaa) 6 marzo 2019





Così ha commentato il suo gesto Karl:

“E' stato facile per me fare questa proposta. Ed è stato fantastico, perché è la ragazza che ho amato per tutta la vita. E oggi più del primo giorno: siamo stati così tanto tempo insieme che non riusciremmo mai a stare separati”.





Quando si dice… non esistono più gli uomini di una volta!





Francesca Biagioli