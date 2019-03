I francesi scelgono l'ora legale per sempre, ma dovranno aspettare il 2021

Addio al cambio tra ora legale e ora solare. I francesi sembrano andare verso questa direzione: con una consultazione pubblica hanno scelto di dire stop al cambio orario. E in Italia? E' ancora tutto da capire. Quello che si sa è che dobbiamo aspettare 2021.

Come sappiamo attualmente esiste il passaggio dall'ora solare a quella legale, che per il 2019, sarà la notte tra 20 e il 31 marzo, data in cui le lancette verranno spostate un'ora in avanti.

L’ora legale era stata introdotta nel 1916 quando serviva luce per costruire armi e munizioni. Poi soppressa, è stata adottata definitamente in Italia con la legge 503 del 1965 e applicata nel 1966. Ma cosa potrebbe accadere in futuro?

Finora i sondaggi dicono che l’84% degli europei non vuole più questo cambio. In Francia le idee sono molto chiare e già 2milioni di cittadini hanno deciso tramite consultazione pubblica. Il 59.17% ha scelto l’ora legale. Perché?

Gli intervistati sono convinti che il cambio di orario abbia ripercussioni su salute e incidenti stradali e che poi non porti a un effettivo risparmio sulla bolletta energetica. Gli esperti parlano invece di un risparmio di quasi , facendo quindi il cambio tra ora solare e ora legale.

Come andrà a finire?

Dominella Trunfio