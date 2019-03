Hanami 2019 anche in Italia. Già perché il bellissimo spettacolo primaverile in cui il sakura, ovvero il fiore di ciliegio sboccia, non è solo in Giappone: possiamo immergerci nell’hanami anche comodamente da casa nostra.



Come sappiamo a Roma, lo spettacolo dell’hanami 2019 è nei pressi del laghetto dell'Eur, dove è possibile passeggiare tra oltre mille ciliegi giapponesi. Ogni anno, gli amanti della cultura giapponese si riuniscono, spesso in kimono, e celebrano l’hanami, osservando il sakura che sboccia e colora la capitale.



Uno scenario altrettanto bello è quello di un’altra capitale, quella della moda, Milano, dove l’arte di ammirare i fiori racchiude un fascino particolare. Ma non solo, la storia dell’hanami milanese è anche in chiave sostenibile, perché tutto è iniziato dieci anni fa, quando in viale Sarca, rifiuti e cantieri, hanno lasciato spazio a un bellissimo parco.

Foto

Hanami 2019, dove ammirarlo in Italia

Vicino la Bicocca, sorgono trentamila metri quadrati in cui sono stato piantati quasi mille alberi di ciliegio che sono appunto il simbolo dell’hanami. Ce ne sono di diverse varietà, come Prunus serrulata “Kanzan”, Prunus serrulata avium e il Prunus subhirtella che sono i più conosciuti.

Ma il vero hanami si crea su una collinetta artificiale di 25 metri ricavata dai detriti di scavo. In giapponese, 'hana' vuol dire fiori e 'mi' sta per guardare, quindi è la parola stessa a raccontare che cos'è l'hanami.

Foto

Da millenni rimane un evento carico di simbolismo e rappresenta lo spirito e l'identità del popolo giapponese, ma siccome ammirare la natura è bellissimo ovunque, godiamocelo anche in Italia perché rappresenta la rinascita e il risveglio della natura.

Leggi anche:

Dominella Trunfio

Foto