Cercasi una voce che narri libri a beneficio di chi non può leggerli: è l’appello lanciato dall’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Consiglio Regionale della Puglia che ha avviato il progetto “Audiolibro”.

Si cercano “donatori di voce volontari” che dovranno registrare libri per universitari, per studenti delle scuole di ogni ordine e grado, per studenti con bisogni educativi speciali, testi di narrativa, dispense, appunti, sezioni o capitoli di libri necessari per la formazione professionale o per la preparazione di esami o libri di nicchia, di specifico interesse. Ecco come candidarsi.

Il Centro Regionale dell’Audiolibro è un servizio che la Puglia offre ai non vedenti o ipovedenti e a tutti i cittadini pugliesi e stranieri residenti nel territorio pugliese che hanno difficoltà di lettura, per il tramite dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus Consiglio Regionale Pugliese.

Come candidarsi

Chi è interessato può presentare la propria candidatura inviando una e-mail all’indirizzo di posta elettronica [email protected]

Nell’e-mail si devono specificare:

dati personali (nome e cognome, indirizzo e-mail e recapito telefonico)

genere preferito nella lettura

disponibilità media di tempo settimanale/mensile per la registrazione (non vincolante)

eventuale possesso di materiale utile alla registrazione (registratore o microfono del personal computer di buona qualità)

Inoltre, è necessario allegare una demo vocale della propria voce ( bastano anche 3 minuti di registrazione effettuata con qualsiasi strumento di registrazione e in qualsiasi formato. Come lettura va bene qualsiasi libro di testo ).

Per altre informazioni contattare il numero 0831 526105/ 329 6826213 dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 19:00 oppure inviare una e-mail a donalat[email protected]

Leggi anche:

Germana Carillo