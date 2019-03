Settant’anni e non sentirli, sdoganando ogni tabù. L’intramontabile Grace Jones, non solo ha un fisico da fare invidia a una ventenne, ma ruba la scena alle modelle, salendo in passerella alla Paris Fashion Week.

Giacca argento con sfumature arcobaleno, un body e stivali alti, prossima ai 71 anni, la cantante, attrice e modella giamaicana è spuntata a sorpresa sulla passerella della sfilata organizzata dall'attrice americana Zendaya, in collaborazione con Tommy Hilfiger.

In una sfilata a tema disco music non poteva mancare lei, la regina Grace Jones, soprattutto perché l’evento era ispirato alla Battle of Versailles, quella che nel novembre del 1973 aveva visto alcuni stilisti scontrarsi amichevolmente per raccogliere fondi per la ristrutturazione della Reggia di Versailles. Anche in quell'occasione la cantante aveva partecipato facendo letteralmente impazzire la platea.

In passerella, Grace Jones ha ballato e sfilato per la collezione autunno/inverno, ha poi posato con altre top model come Gigi Hadid. Da sempre animo ribelle e cantante poliedrica, Jones ha allontanato stereotipi e tabù. Nella sua lunga carriera tra successi indiscussi e grinta da vendere ha sempre trasmesso la voglia di vivere e di inseguire i propri sogni, senza arrendersi mai.

Assente dalle scene discografiche da più di dieci anni, dopo il suo ultimo album in studio, Hurricane, la cantante rimane oggi la regina della scena e il video della sfilata sta facendo il giro del mondo, guardate:

Dominella Trunfio