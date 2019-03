Andrea Bizzotto se n'è andato. Quel "maldestro in bicicletta", che si era raccontato in un commovente libro, sapeva da tempo che il momento dire addio alla sua bambina di due anni, la piccola Grace, sarebbe arrivato.

Andrea lo sapeva bene, era consapevole del fatto che quel sarcoma non gli avrebbe permesso di vedere cresce la sua piccola, insieme alla moglie Maria.

Così ha pensato di scrivere una biografia per lei, in modo da lasciarle un regalo per la vita. È nato così "Storia di un maldestro in bicicletta", uscito a dicembre scorso. Il libro è stato stampato dalla Graphico di Cittadella e i ricavi sono destinati a un fondo per la sua bambina.

Nel libro, questo dolcissimo papà racconta alla figlioletta la storia d'amore con la sua mamma, ma anche la nascita della loro bambina.

Andrea ha lasciato un testamento speciale a Grace, delle parole dal valore inestimabile, che la accompagneranno per la vita e le faranno sentire la sua presenza, nonostante l'assenza fisica.

Oggi Grace ha solo due anni, certamente si accorgerà del fatto che il papà non vivrà più al suo fianco, forse con gli anni di lui resterà solo un flebile ricordo ma Andrea voleva non essere dimenticato, voleva farle sapere che sarebbe sempre stato accanto a lei.

Purtroppo, il sarcoma al 4° stadio ha scritto la parola fine sulla sua storia. Con un messaggio commovente su Instagram, il giovane papà ha dato il suo addio alla famiglia, alla vita, alla bambina che tanto amava.

"E' solo questione di tempo, ci vediamo dalla mia stella" ha scritto postando il disegno di una stella che cresce in un prato come un fiore, stagliandosi verso un cielo sereno.

Riposa in pace Andrea, oggi il cielo ha una nuova stella.

LEGGI anche:

Francesca Mancuso