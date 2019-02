Un gruppo di ballerine Down ha vinto una competizione di danza, la più importante in Europa. Queste ragazze, brave e determinate, ci insegnano che con passione e impegno possiamo raggiungere traguardi inattesi.

Al concorso Expression International Dance Competition, la competizione di danza più famosa e importante in Europa, che quest’anno si è tenuta a Firenze, hanno partecipato anche un gruppo di ballerine con sindrome di Down nella sezione "Inclusiva".

Si tratta di 6 ragazze di Padova che fanno parte del gruppo “Ergo Sum”, queste giovani promesse della danza sono riuscite ad emozionare la platea e i giudici con il loro spettacolo. Nella giuria, tra l’altro, vi era il noto coreografo francese Daniel Agesilas che, insieme agli altri membri, è stato chiamato a valutarle secondo diversi criteri: tecnica, coreografia e talento.

Ebbene proprio per il loro talento, sono riuscite a stracciare gli altri concorrenti in gara. Grande è stata la sorpresa e l’entusiasmo delle ragazze in seguito alla vittoria.

Tutte loro fanno parte dell’associazione Down Dadi, che aiuta le persone che soffrono di questa sindrome a raggiungere l’autonomia completa nella quotidianità, sul lavoro ma anche nello sport.

E come possiamo notare dalla vittoria ottenuta, il risultato è davvero ottimo!

Francesca Biagioli