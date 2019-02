Contro l’inquinamento marino il carro “Alta Marea” di Roberto Vannucci denuncia il disastro della plastica nei mari e l’impatto che genera sugli esseri viventi

Non solo bullismo, social network , fenomeni migratori e (un poco di) politica, il celebre Carnevale di Viareggio non smette di vestirsi di attualità e anche quest’anno tocca il delicato tema dell’inquinamento. Sarà il carro chiamato Alta Marea di Roberto Vannucci a denunciare la ormai disastrosa presenza della plastica nei nostri mari, diventati ormai la “pattumierà dell’umanità”.

Protagonista (involontaria) del carro sarà una gigantesca balena morente di oltre 20 metri che si dimena tra cumuli di immondizia, rappresentando un grido di dolore e di allarme tra coriandoli e stelle filanti.

Roberto Vannucci è uno dei pilastri della creatività del Carnevale di Viareggio: costruisce giganti in cartapesta sin dal 1999 e ha dalla sua due vittorie in prima categoria: nel 2003 con “La mente intelligente” e nel 2010 con “Una sola madre, la Terra” che aveva per protagonisti un cigno bianco e uno nero a significare un ideale abbraccio contro ogni forma di razzismo.

" Da quando ho presentato il bozzetto a oggi, il tema è diventato di un’attualità ancora più allarmante – racconta l’artista – è un problema che riguarda tutti noi. Avevo sempre sentito parlare dell’isola di plastica, ma quando l’hanno mostrata in tutta la sua crudezza sono rimasto scioccato. E lì mi è scattata la molla”. Ecco come nasce il grido di dolore di una balena “gli animali più grandi del mondo marino ma anche i più vulnerabili ", come spiega Vannucci.

Anche Greenpeace Italia si unisce al carro di Vannucci partecipando all’iniziativa “Ripuliamo in maschera”, una mattinata dedicata alla pulizia del litorale della Versilia in programma il 24 febbraio alle 9 a Piazza Belvedere delle Maschere, promossa dal Comune di Viareggio, Fondazione Carnevale e dallo stesso Vannucci.

Germana Carillo

