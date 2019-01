Vi siete mai chiesti quale canzone era in cima alle classifiche il giorno in cui siete nati?

Chi avrà nelle vene il ritmo psichedelico anni ’70 e chi il pop anni ’80, chi non farà a meno della beat anni ’60 e chi fa il nostalgico con la disco anni ’90. Ma che brano c’era in cima alle classifiche il giorno in cui siamo nati? Se sul web troverete risposta a ogni domanda, sarete accontentati anche in questo.

Se volete scoprire sulle note di quale canzone siete venuti al mondo, infatti, c’è un apposito sito davvero sui generis: su playback.fm, alla sezione “#1 On Your B-Day”, non dovrete fare altro che inserire la vostra data di nascita.

Come per magia, prenderà il via letteralmente la musica che più andava in voga il giorno della vostra nascita con tanto di video.

Curiosità che inoltre, non si ferma solo al singolo più trasmesso o alla data di nascita. Su playback.fm è infatti possibile scoprire anche la canzone natalizia che ha segnato un anno, il film più visto al cinema in quel periodo o il libro nelle top ten sempre nel giorno di nascita.

Il sito si basa su Billboard Hot 100, la classifica dei singoli dell’industria discografica statunitense, pubblicata ogni settimana dalla rivista Billboard.

Il brano in cima alle classifiche il 10 marzo del 2009, il giorno in cui è nato greenme.it era Right Round cantata da Flo Rida - (feat. Ke$ha). Provate anche voi, cosa vi esce?

Germana Carillo