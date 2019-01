David Bowie è il più grande artista del XX secolo: questi i risultati del sondaggio condotto dalla BBC, che lo ha incoronato l’icona del secolo scorso. Al voto sono stati chiamati i britannici, nel corso di uno show della famosa emittente. Bowie ha vinto contro Charlie Chaplin, Billie Holiday e Marilyn Monroe.

“Per me la musica è il colore. Non il dipinto. La mia musica mi permette di dipingere me stesso”, scriveva il grande cantante e compositore, che ci ha lasciati nel 2016 a soli 69 anni, stroncato da un cancro. E che ha trasformato in arte anche la sofferenza: la sua morte incombente ha ispirato infatti il suo ultimo lavoro Black Star.

Noto per la sua musica psichedelica, ha indubbiamente lasciato un segno indelebile. Chiamato il “duca bianco del rock”, sono state dedicate a lui mostre e documentari, a sostegno di un successo planetario che difficilmente si perderà nel tempo, grazie alla sua arte ma anche alla sua personalità indubbiamente eccentrica e provocatoria.

La BBC scrive di lui:

Ma non finisce qui. David Bowie si unisce infatti a Alan Turing (categoria Scienziati), Ernest Shackleton (categoria Esploratori), Nelson Mandela (categoria Leader) e altri tre vincitori ancora da decidere, che si contenderanno il titolo de “il più grande del XX secolo”, in assoluto, nella finale di martedì 5 febbraio.

David Bowie has been voted the most iconic entertainer of the 20th Century by the public, as part of @BBCTwo's #Icons. 👏https://t.co/qj1al6Lx0L pic.twitter.com/BHs7GEI8yJ