Hanno preferito rimanere anonimi perché come consiglia la filosofia hindù gli atti caritatevoli vanno tenuti segreti perché fanno bene prima di tutto al proprio cuore. Ma la notizia è trapelata lo stesso, ed è bellissima: una coppia di sposi ha invitato 82 senzatetto al proprio matrimonio.

Un banchetto di nozze davvero speciale: non solo amici e parenti, ma anche persone meno abbienti che di solito frequentato la pensa dei poveri gestita dai frati Cappuccini al convento di San Nazzaro della Costa, a Novara.

“Mia sorella è una volontaria abituale della mensa dei frati: dà una mano nel servire i pasti. Ha così avuto la possibilità di conoscere da vicino le sofferenze di queste persone. L'esperienza l'ha talmente colpita da essere riuscita a contagiare anche me. Ho iniziato a frequentare la struttura con mansioni analoghe e quando con il mio fidanzato abbiamo deciso di sposarci, è nata l'idea di fare qualcosa di utile”, ha detto la sposa a La Stampa.

Così hanno pensato che quel momento così speciale per loro, sarebbe potuto diventarlo anche per altre persone. Un pranzo condiviso e non solo, gli sposi hanno regalato dei piccoli doni ai clochard. Che dire, un gesto bellissimo in un giorno in cui molto spesso la parola d’ordine è spreco. Bravissimi!

Dominella Trunfio