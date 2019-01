Archiviate le feste di Natale, è già tempo di pensare al futuro e perché no, alle prossime vacanze? Ecco quali saranno i giorni di festa e i ponti del 2019.

Purtroppo per certi aspetti non sarà un anno particolarmente roseo ma per altri sarà speciale. Alcune feste cadranno di domenica, come quella della Repubblica, il 2 giugno, e l'Immacolata, l'8 dicembre. Dovremo anche attendere a lungo prima delle prossime vacanze visto che il 2019 vedrà una Pasqua tardiva, il 21 aprile. In rosso sul calendario anche il Lunedì dell'angelo, il 22 aprile.

Ma proprio la settimana che segue la Pasqua potrà essere il momento giusto per concedersi qualche giorno di vacanza e magari anche un bel viaggetto. Il 25 aprile cade infatti di giovedì. Quella settimana, i giorni lavorativi saranno solo 23, 24 e 26. Ferie permettendo, si potrà ottenere una lunga settimana di libertà, dal 21 aprile, domenica di Pasqua, al 28.

Quei 12 giorni di vacanza tra aprile e maggio

Calcolatrice alla mano, se non si lavora di sabato, basterà prendere 5 giorni di ferie per ottenere 12 giorni continuativi di vacanza: da sabato 20 aprile al 1° maggio. Un'occasione da non perdere.

A seguire avremo un'altra ottima occasione. Il 1° maggio è un bel mercoledì, quindi anche in questo caso, riuscendo a ottenere due giorni di ferie prima o dopo si potrà partire per ben 5 giorni.

Passata la festa dei lavoratori, dovremo rassegnarci e attendere ferragosto, che quest'anno sarà di giovedì.

Andrà molto meglio per Ognissanti. Il 1° novembre sarà un bel venerdì, ottimo per un week end lungo, una bella gita fuori porta o un viaggetto all'estero.

Come anticipato, l'8 dicembre sarà domenica ma ad addolcire il mese saranno Natale e Santo Stefano, rispettivamente di mercoledì e giovedì.

Qui la lista di tutti i giorni festivi del 2019

Pasqua e Pasquetta 21 e 22 aprile (domenica e lunedì)

Festa della Liberazione 25 aprile (giovedì)

Festa dei lavoratori 1° maggio (mercoledì)

Festa della Repubblica 2 giugno (domenica)

Ferragosto 15 agosto (giovedì)

Tutti i Santi 1° novembre (venerdì)

Immacolata 8 dicembre (domenica)

Natale e Santo Stefano 25 e 26 dicembre (mercoledì e giovedì)

Oltre a questi, ci saranno altri giorni di festa, seppur non considerati tali nel nostro calendario. Sono il giovedì grasso (28 febbraio) e il Martedì Grasso (5 marzo). Infine, molto sentita in tutta Italia è le Festa di San Giuseppe, il 19 marzo, fino al 1977 considerata una festività vera e propria.

Segnate tutte le date sul calendario e iniziate a organizzare le prossime vacanze!

