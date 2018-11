E' morto Stephen Hillenburg, portato via da alcune complicazioni dovute alla sclerosi laterale amiotrofica. E' stato il creatore di SpongeBob, uno dei cartoni animati più famosi degli ultimi decenni.

SpongeBob è stata la sua creazione più celebre a livello planetario. Uno strano personaggio giallo a forma di spugna con tanto di braccia e gambe che ormai quasi da 20 anni riempie i pomeriggi di grandi e piccini. Ebbene, SpongeBob ha perso il suo papà, Stephen Hillenburg, morto a 57 anni per una Sla diagnosticatagli solo l’anno scorso.

Nel 2017 gli era infatti stata accertata la sclerosi laterale amiotrofica e secondo i giornali è morto per alcune complicazioni legate alla malattia. La notizia è stata confermata da Nickelodeon, il canale televisivo per cui Hillenburg lavorava e che ha prodotto tutti gli episodi del cartone animato.

💛 We are sad to share the news of the passing of Stephen Hillenburg, the creator of SpongeBob SquarePants. Today, we are observing a moment of silence to honor his life and work. 💛