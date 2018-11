L’annuncio dello shopping center di Nichelino, a Torino. Candidature entro il 29 novembre

A.A.A. Babbo Natale cerca un aiutante: un validissimo, esperto, giovane elfo che lo faccia raccapezzare tra i mille e un pacchetti del periodo più magico dell’anno. Il suo compenso sarà di 2 mila euro per 11 giorni lavorativi.

Non è uno scherzo! A cercare un elfo aiutante per Babbo Natale è lo shopping center MondoJuve di Nichelino, in provincia di Torino, che fino al 29 prossimo ha aperto un vero e proprio casting per rivestire il ruolo di “elfo”.

Quello che dovrà fare il prescelto è raccogliere i regali donati dai clienti per consegnarli ai bambini meno fortunati.

La singolare iniziativa, secondo quanto riportato dal Corriere edizione di Torino, già l’anno scorso aveva richiamato oltre 1700 candidati.

Da MondoJuve precisano: “ Il profilo ricercato corrisponde a un uomo o una donna, che dovrà possedere lo spirito e le attitudini caratteriali idonei per diventare nel mese di dicembre l’elfo natalizio dello Shopping ”.

Il profilo sarà selezionato durante un casting pubblico aperto a tutti nella giornata di domenica 2 dicembre 2018 a partire dalle 15 nello stesso centro commerciale.

Per iscrivervi inviate una mail con una foto all’indirizzo [email protected]

Germana Carillo