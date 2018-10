Uscita stanotte la bellissima ballata di Elisa dedicata al suo secondogenito e testimonial della nuova campagna save the children

“Promettimi di fare entrare il sole che asciuga le ossa e scalda bene il cuore”, con le parole del suo nuovo singolo Elisa diventa la nuova ambasciatrice di Save the Children. La cantautrice ha prestato il suo volto e la sua voce per la nuova campagna “Fino all’ultimo bambino” e la sua nuova commovente ballata è dedicata non solo al suo secondo figlio, ma anche a tutti i bambini di cui si occupa l’associazione.

A inaugurare l’entrata della cantante triestina nella famiglia di Save the Children è un video (vedi sotto) a firma di Riccardo Milani che la vede come protagonista in mezzo a un folto gruppo di bimbi.

Promettimi è il terzo singolo estratto da Diari Aperti. Nelle scorse settimane, erano già usciti due brani inseriti nel progetto discografico: Quelli che restano e di Se piovesse il tuo nome. Diari Aperti di Elisa uscirà il prossimo 26 ottobre.

Contestualmente al dolce singolo Promettimi, quindi, Save the Children lancia dunque la campagna “Fino all'ultimo bambino” a favore dei bambini che nei loro Paesi sono colpiti da carestie e siccità, estrema povertà, guerre e conflitti interni. Tutte cause che portano nel tempo a una pericolosa privazione del cibo, alla mancanza di acqua pulita e di cure mediche adeguate e a una malnutrizione che provoca la metà dei circa 5,5 milioni di bambini che ogni anno perdono la vita per malattie facilmente curabili e prevenibili.

Secondo il nuovo rapporto di Save the Children “Lontani dagli occhi, lontani dai cuori”, nel 2017, ben 151 milioni di bambini sotto i 5 anni hanno sofferto di malnutrizione cronica, che ovviamente può portare a fortissimi ritardi nella crescita, sia dal punto di vista fisico che cognitivo.

Ogni anno la malnutrizione è in pratica la concausa di circa la metà delle morti infantili, ovvero quasi 2,5 milioni di bambini nel mondo, cinque ogni minuto. La povertà, i disastri naturali provocati dal cambiamento climatico e i conflitti interni rallentano il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (Sustainable Development Goals – SDGs) dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

Il numero di persone che oggi soffrono la malnutrizione e l’insicurezza alimentare, inoltre, è ancora aumentato, passando da 804 milioni nel 2016 a 821 milioni nel 2017, circa una persona su nove al mondo.

Cosa fare? A livello mondiale occorre un decisivo cambio di rotta se si vuole garantire un presente e un futuro dignitoso a milioni di madri e bambini. Nel nostro piccolo, invece, possiamo fare qualcosa qui per stare al fianco dei bambini più indifesi #finoallultimobambino.

IL VIDEO DI ELISA PER SAVE THE CHILDREN:

Leggi anche

Germana Carillo