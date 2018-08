Troppi adolescenti fumano e, quel che è peggio, le sigarette da loro consumate sono di una quantità spaventosa. È l’allarme lanciato da un nuovo studio che ha delineato un quadro non proprio roseo per molti Paesi del sud Europa, Italia compresa.

È nel meridione del Vecchio Continente, infatti, che dagli anni ‘90 ad oggi si è osservata una crescita del 50% di fumatori, sia maschi che femmine, nei ragazzi tra gli 11 e i 15 anni. Per quanto riguarda invece il consumo di tabacco nella fascia tra i 16 e i 20 anni il dato è rimasto invariato negli anni.

La ricerca dell’Università di Verona, rientrante nel progetto Alec (Ageing lungs in european cohorts) e coordinata da Deborah Jarvis del National heart and lung institute dell’Imperial College of London, è stata condotta analizzando congiuntamente i dati di sei indagini epidemiologiche nazionali e internazionali, ottenendo valutazioni separate per quattro regioni geografiche cioè Nord, Sud, Est e Ovest Europa.

Da lì è emerso che le preoccupazioni vanno concentrate soprattutto nei Paesi del sud Europa, mentre le nazioni del Nord hanno tassi decisamente più bassi. Il “merito” è probabilmente dovuto alla prevenzione e all’educazione, ma anche all’alto costo del pacchetto di sigarette (intorno ai 10 euro), che fa da deterrente.

“ Abbiamo ricostruito la storia di esposizione al fumo di 120 mila cittadini residenti in 17 Paesi europei - spiega Marcon, docente di Epidemiologia e Statistica medica e primo autore dello studio - per valutare i trend temporali nell’incidenza di nuovi fumatori in un periodo di 40 anni. L’obiettivo del progetto Alec è studiare i fattori di rischio delle malattie respiratorie, con particolare attenzione alle esposizioni, come quella al fumo, i cui effetti avversi potrebbero coinvolgere le generazioni successive, e valutare il potenziale impatto degli interventi di salute pubblica mirati a contrastarli ”.

Il risultato più preoccupante riguarda i giovanissimi e il loro rapporto con il fumo: nella fascia 11-15 anni si è osservato un aumento dei nuovi fumatori dal ‘90 in poi, con tassi che nell’Europa dell’Ovest, Belgio, Francia, Germania, Paesi Bassi e Svizzera hanno raggiunto i 40 nuovi fumatori ogni 1000 giovani per anno, e circa 30 per 1000 l’anno in Europa del Sud: Italia, Spagna e Portogallo. Una proiezione che, sull’arco temporale monitorato, arriva ad un +50%.

Nella fascia di età tra i 16 e i 20 anni, invece, la proporzione di giovani che iniziano a fumare è diminuita di molto dal 1970, eccetto nell’Europa del Sud (Spagna, Italia e Portogallo), dove l’incidenza di nuovi fumatori in questa fascia è stabile dal 1990 ad oggi, con livelli molto elevati, tra i 60 e gli 80 nuovi fumatori ogni 1000 adolescenti l’anno. La riduzione è stata invece costante nel Nord Europa (Paesi scandinavi e nel Regno Unito).

Una ricerca, questa, che deve far riflettere.

