Li pennelliamo in tutte le salse, li apostrofiamo con tutti gli epiteti di questo mondo, eppure siamo lontani anni luce dalla civiltà che ci hanno dimostrato. I tifosi senegalesi ai Mondiali 2018 hanno già vinto in fatto di buone maniere. E tanto di cappello.

Dopo la vittoria contro la Polonia, i Leoni della Teranga, così si definiscono i sostenitori della nazionale di calcio del Senegal al suo esordio ai mondiali della Russia, hanno preso a pulire e sbarazzare dai rifiuti gli spalti sui quali avevano appena esultato.

Vestiti di tutti i colori, ci hanno così impartito una lezione di educazione civica che noi ci sogniamo, documentata da numerosi video diventati subito virali sui vari social. Via bottigliette, via contenitori di carta e bicchieri di plastica: i supporter senegalesi si sono scorciati le maniche e hanno agevolato il lavoro degli addetti alle pulizie.

Il Senegal è alla sua terza vittoria in un Mondiale dopo quella con la Francia nel 2002 e l’altra al golden gol con la Svezia alcuni giorni dopo.

A dirla tutta, ai Mondiali 2018 i senegalesi finora non sono stati gli unici a dar prova di un forte senso civico. Anche i giapponesi, dopo aver vinto la partita di lunedì scorso contro la Colombia, hanno tirato a lustro le tribune dello stadio di Saransk. Cosa per loro tuttavia non nuova, dal momento che per questo stesso gesto, i giapponesi si erano distinti anche ai Mondiale del Brasile del 2014.

