Dai dati di un rapporto Oms sembra che i giovani olandesi siano i più felici in Europa. Perché?

Qualche buontempone potrebbe avere già la risposta pronta, ma in realtà nei Paesi Bassi le giovani generazioni godono di un buon livello di felicità per più di un motivo. Uno tra tutti: lo stato generale di una nazione in buona salute.

D’altro canto, non è un caso se poca disoccupazione, disuguaglianze relativamente basse e una economia sana siano l’ideale connubio per un popolo felice.

E così, mentre l’Italia non compare nemmeno nei primi dieci, l’Olanda è in cima ai paesi dell’OCSE quanto alla soddisfazione degli adolescenti. I ricercatori dell’Organizzazione mondiale della Sanità hanno formulato una precisa ricerca sul livello di salute nei bambini in età scolastica in un’analisi quadrimestrale su 48 paesi e hanno constatato che i punteggi di felicità dei bambini olandesi sono nuovamente in aumento.

Già lo scorso anno, infatti, l’Unicef aveva pubblicato un documento in cui risultavano proprio i bimbi olandesi tra i più felici al mondo.

E così che in Olanda c’è la maggiore percentuale di tredicenni e quindicenni pienamente soddisfatti.

Si tratta tuttavia di dati in contrasto con la situazione di grandi paesi come la Gran Bretagna, dove la depressione e l’ansia sono in aumento tra gli adolescenti, e negli Stati Uniti, dove il numero di giovani che si tolgono la vita è aumentato di molto.

Come mai, allora, in Olanda i ragazzetti sono così felici e ottimisti?

“ Penso che i bambini olandesi abbiano interazioni generalmente positive in tutti i loro ambienti sociali. Hanno un ambiente di supporto a casa, con gli amici e anche a scuola. I genitori olandesi danno molto sostegno e hanno un moderato controllo. C'è un clima egualitario, gli insegnanti non sono autoritari ma accettano i sentimenti degli alunni e gli alunni si fidano degli insegnanti ”, spiega Simone de Roos, ricercatore presso l’Istituto olandese per la ricerca sociale (SCP).

La scuola, dunque, e con essa la famiglia creano una rete di supporto agli adolescenti che non ha pari. Insieme alla Finlandia e alla Svizzera, l’Olanda è “ capace di combinare bene i risultati di apprendimento arrivando a studenti altamente soddisfatti ".

Se ci si guarda in giro per l'Europa, dicono gli esperti, gli olandesi così come i danesi, sono i più indulgenti e concentrati maggiormente sullo sviluppo dell'autonomia piuttosto che dare priorità all'obbedienza, e ciò si sposa perfettamente con la società. L’assunto è semplice: se i bambini sono più liberi di fare quello che vogliono, e nel fare ciò che vogliono, sviluppano un'idea di ciò che amano veramente e delle abilità sociali. E diventano poi ragazzi e adulti felici.

Leggi anche

Germana Carillo