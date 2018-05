La storia di Tiffany Ascanio, affetta da una grave malattia che in Florida si è laureata con il suo pit bill. Quando una pet therapy consolida un’amicizia

Raggiunge la laurea ed il merito è anche del suo cane. Questa è una storia bellissima che va ben al di là di una “mera” pet therapy, quella dell’amicizia tra Tiffany Ascanio e Kali, una pit bull dolcissima di 7 anni che ha accompagnato la sua padroncina malata nel corso dei suoi anni al college permettendole di concludere gli studi. E tanto da meritarsi un premio.

Si tratta di una menzione creata per gli animali di servizio che negli Stati Uniti soddisfano le linee guida federali e frequentano tutte i corsi di uno studente. Una nota di merito, insomma, per il duro lavoro a sostegno del proprio padroncino laureando.

Tiffany Ascanio scoprì di avere una malattia già durante il suo primo semestre di studi alla Florida International University di Miami, ma grazie proprio al supporto del suo pit bull è riuscita lo stesso a seguire regolarmente le lezioni e a diventare dottoressa in Ingegneria meccanica.

Dopo un corso di addestramento, Kali è diventata infatti un cane di servizio certificato e da quel momento ha accompagnato Tiffany a ogni lezione, dimostrando entrambe di essere delle studentesse modello.

Quando la ragazza ha finito il suo corso di studi e si è laureata in Ingegneria meccanica, la FIU ha premiato anche la sua fedele compagna di studi che ha partecipato alla cerimonia.

“ Kali è il primo cane a ricevere un attestato universitario per il suo lavoro. Ora è stato creato un premio speciale per i cani con certificato di servizio che aiutano i nostri studenti a frequentare le lezioni ”, dichiara il rettore dell’Università.