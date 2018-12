Il 2018 è quasi giunto alla fine. Altri 12 mesi sono già passati tra belle notizie ed eventi meno buoni ma mentre si iniziano a stilare i primi bilanci, è tempo di pensare anche al futuro. Come ogni anno arriva il calendario di greenMe.

Un altro anno ci attende, carico di aspettative, di progetti e di buoni propositi. E noi non volevamo di certo venir meno alla tradizione. Per questo abbiamo preparato per voi il nostro speciale calendario.

All'interno troverete tutto ciò che più amate e che avete già apprezzato. Un occhio alla tavola e un occhio all'orto. Per ogni mese del calendario troverete i suggerimenti per una spesa consapevole con frutta e verdura di stagione e a seguire i lavori da fare nell'orto, dalla semina alla raccolta.

Spazio anche alle fasi lunari e ai principali avvenimenti dedicati all'ambiente dell'anno che verrà per non perdervi nulla.

Nel calendario greenMe 2019 abbiamo dato ampio spazio ai colori della natura ma se deciderai di stamparlo, potrai farlo anche in bianco e nero riutilizzando il retro di 12 fogli formato A4.

Potrai anche scegliere di tenere solo la versione digitale, magari sul desktop del vostro PC o sul tuo smartphone o tablet.

O ancora potresti scegliere di stamparlo e regalarlo ad amici e parenti.

Che aspetti? Scarica subito QUI gratuitamente il calendario 2019 di greenMe!

“Il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei propri sogni”, diceva Eleanor Roosevelt.

Buon anno a tutti voi!