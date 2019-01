Rotolate, goffe, il quel maglione di lana fatto dalla nonna vent’anni fa. Regalate sciarpe manco fossero cioccolatini, vi rintanate il quel piumone che regna sovrano sul vostro letto da ottobre a marzo, nonostante fuori faccia un caldo che si crepa. Sorseggiate tisane calde e in testa avete i più svariati cappelli, per non parlare delle pantofole col faccione di Topolino, con buona pace di vostro marito.

E già, siete tra le "winter-addicted", ovvero quelle(i) che amano l’inverno tout court, nonostante maltempo e labbra screpolate. E avete ragione, perché c’è una sequenza di motivi per cui vale la pena godersela questa bistrattata stagione fredda, non fosse altro che in tv ricominciano le nuove serie.

Dimenticate insomma la depressione, chi l’ha detto che l’inverno ha solo lati negativi?

Ecco 7 motivi per cui vale la pena amare questa stagione:

1. Potete dire addio almeno per qualche mese alle magliettine aderenti che scoprono un po’ di ciccia e a quei vestitini tanto carucci che sul manichino stavano una favola e a voi mettono fuori quei raccapriccianti sottobraccia penzolanti. Spazio alle sciarpone, che, tra l’altro, completano e sono bellissime da indossare, alle maglie comode sopra i leggins e pure agli stivali col pellicciotto!

2. Cioccolata calda e vino rosso. Ma sì! L’inverno è anche la stagione della “concessione” e se con la bella stagione viene qualche scrupolo, col freddo non si pensa due volte a concedersi qualche vizietto.

LEGGI anche: Cioccolata calda fatta in casa: 10 ricette per tutti i gusti

3. Idem col pranzo: niente insalatone spegni-rimorso! Vuoi mettere il sapore delle zuppe calde, della polenta fumante, ma anche del brodo e di una bella fonduta di formaggi?

LEGGI anche: 10 zuppe invernali

4. I viaggi in inverno costano di meno: i prezzi per le vacanze in questa stagione sono più bassi. A meno che non vogliate strafare volando all’altro emisfero, tre o quattro giorni fuori sono un vero toccasana.

5. Casa e coperte: quanto è bello starsene a casa! A letto ci si può coccolare senza gocciolare di sudore e anche le relazioni si fanno più intime...

6. Palestra e sport: certo, vuoi mettere la soddisfazione di non terminare una sessione di cyclette in un bagno di sudore e con una fatica immane? Anche d’inverno, inoltre, si possono praticare degli sport: se siete dei fanatici qui potete trovare un po’ di spunti per dare sfogo al vostro "io" amante degli sport estremi.

7. E poi, in inverno ci sono il Natale, le illuminazioni, i regali, i ritrovi con la famiglia, l’odore dei mandarini e lo stupore dei bambini...

E voi? Cosa pensate dell’inverno?

Avete un motivo in più per apprezzare (anche) i mesi più freddi dell’anno?

Germana Carillo

