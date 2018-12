Come si festeggia il Natale nel mondo? Ogni Paese ha le proprie tradizioni legate alle sorprese, ai regali e alle aspettative per il Natale. Attraverso le illustrazioni realizzate dall’artista Marie Muravski possiamo andare alla scoperta di ciò che succede il 25 dicembre in diversi luoghi del Pianeta.

1. Haiti

Il Natale è una festività legata soprattutto ai più piccoli, in Italia e nel mondo. Ad Haiti, ad esempio, i bambini mettono una scarpina piena di paglia sotto l’albero nella speranza che Babbo Natale la porti via con sé e lasci al suo posto tanti regali.

2. Messico

Forse non sapevate che in Messico tra i protagonisti del Natale troviamo i ravanelli e le rape. La notte delle rape o dei ravanelli è una tradizionale festa di grande fama popolare che ha luogo il 23 dicembre nella cittadina di Oaxaca. Artisti e famiglie intagliano delle statuine natalizie da questi ortaggi e le mettono in mostra in città.

3. Svezia

In Svezia a Natale si porta in tavola il pudding di riso. Chi vuole sposarsi presto deve fare attenzione alla scelta del proprio piatto, dato che trovare una mandorla intera nel pudding di Natale è di buon auspicio per incontrare l’anima gemella.

4. Regno Unito

Il vischio è un simbolo di fertilità. La tradizione natalizia del bacio sotto il vischio è diventata popolare nel Regno Unito a partire dal 18esimo secolo. È considerata un gesto di buon augurio e la magia continua fino ai giorni nostri durante le festività natalizie.

5. Repubblica Ceca

In Repubblica Ceca le donne single testano le future opportunità di sposarsi nel’anno a venire lanciando una scarpa oltre le proprie spalle. Se la punta della scarpa è rivolta verso la porta di casa, si tratta di un buon segno per il matrimonio, perché significa che la donna presto lascerà la propria famiglia d'origine per iniziare una nuova vita.

6. Grecia

In Grecia si prepara un falò dove ragazzi e ragazze fanno ardere un rametto di cedro o di ciliegio. Se il rametto brucia in fretta, ecco un segno di buona sorte che potrebbe anche indicare che il matrimonio è vicino.

7. Polonia

In Polonia durante la Vigilia di Natale si mette un mazzetto di paglia sotto la tovaglia in ricordo della natività. Gli ospiti seduti intorno al tavolo a turno prendono un filo di paglia. Se sarà di colore vede significa che saranno fortunati o che si sposeranno presto, mentre se sarà giallo si prospetta un altro anno da single.

8. Venezuela

Nella località di Aguinaldo, in Venezuela, le famiglie e le coppie di innamorati trascorrono le mattinate prenatalizie pattinando insieme nelle prime ore della giornata. Le strade vengono chiuse al traffico per rendere il tutto più semplice e sicuro.

9. Finlandia

In Finlandia a Natale ci si riunisce attorno al tavolo per versare del piombo fuso in ciotole d’acqua. Le forme che il piombo assume vengono utilizzate per predire il futuro. Cuori e anelli sono di buon auspicio per gli innamorati.

10. Portogallo

Attorno alla tavola di Natale in Portogallo si posizionano delle sedie vuote in più per ospitare gli spiriti delle persone di famiglia che sono ormai scomparse. Questa tradizione serve a ricordare che chi non c’è più non verrà dimenticato.

Marta Albè