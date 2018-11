Ogni 13 novembre è la Giornata Mondiale della Gentilezza. Non c’è giorno migliore per ricordare che la gentilezza è contagiosa e ci aiuta a vivere meglio nella società. Essa viene dal cuore: è spontanea, disinteressata e accogliente, mentre la cortesia è formale e esteriore.

Ce lo ricorda il Movimento Italiano per la Gentilezza, che va ad unirsi all’iniziativa internazionale del World Kindness Movement. L’idea è che ognuno di noi si renda disponibile a comprendere i problemi del nostro prossimo e a cercare di risolverli. L’aiuto offerto deve essere disinteressato. Il dono per chi aiuta sarà la soddisfazione di avere dato una mano a qualcuno.

Una Giornata Mondiale della Gentilezza non dovrebbe essere necessaria per ricordarci di essere rispettosi verso gli altri, ma nello stesso tempo dovremmo ammettere che non sempre riusciamo ad essere veramente gentili.

Ecco allora un’occasione per riflettere sulle diverse opportunità che abbiamo a disposizione per trattare gli altri con gentilezza. Poco tempo fa vi avevamo parlato delle buone azioni utili per aiutare gli altri e in generale per vivere meglio.

Possiamo provare a metterne in pratica almeno una in occasione della Giornata Mondiale della Gentilezza: ascoltiamo davvero un amico in difficoltà, doniamo ai bisognosi qualcosa che non usiamo più, prepariamo un regalo speciale per chi sta soffrendo, scriviamo un biglietto di incoraggiamento e cerchiamo di sorridere un po’ di più almeno oggi.

Ascoltiamo anche il suggerimento dell’associazione Gentletude, nata con il desiderio di rendere il mondo un po’ più gentile ogni giorno: possiamo cambiare fin da subito il nostro atteggiamento per migliorare una società che a volte è davvero troppo sgarbata. Una società gentile vive un maggior benessere, sa condividere spazi, progetti e sogni comuni.

Quale gesto gentile avete in programma per celebrare la giornata della gentilezza?

Marta Albè