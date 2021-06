Insolazione e colpo di calore sono la stessa cosa? Differenze, come intervenire e cose da NON fare

Che differenza c’è tra colpo di calore e insolazione? Quali sono i sintomi, come prevenirli e quando consultare il medico

Il colpo di calore e l’insolazione sono malattie causate dall’esposizione a temperature estreme. Se non trattata, l’insolazione può evolvere in un colpo di calore, che può essere pericoloso per la vita.

Secondo i Centers for Disease Control and Prevention (CDC), le temperature superiori alla media o il clima insolitamente umido uccidono ogni anno più di 600 persone negli Stati Uniti.

Con l’aumento delle temperature, è importante sapere come evitare le malattie legate al calore. Vediamo tutti i sintomi e i trattamenti del colpo di calore e dell’insolazione.

Colpo di calore e insolazione: cosa sono e differenze

Queste condizioni derivano entrambe dalla sovraesposizione a condizioni climatiche estremamente calde. Tuttavia, solo il colpo di calore può causare danni gravi all’organismo. (Leggi anche: Caldo record: in caso di colpo di calore, non somministrare paracetamolo o acido acetilsalicilico)

Colpo di calore

Il colpo di calore, chiamato anche colpo di sole, è la malattia più grave legata alla sovraesposizione al sole. Si verifica quando la temperatura corporea è di 40° o superiore.

Se non trattato immediatamente, il colpo di calore può danneggiare più organi e non solo, tra cui:

cervello e sistema nervoso

sistema circolatorio

polmoni

fegato

reni

tratto digestivo

muscoli

Insolazione

L’insolazione è meno grave del colpo di calore. Chiunque sospetti di avere un’insolazione dovrebbe immediatamente riposare e reidratarsi. Se i sintomi non migliorano, è necessario consultare un medico per prevenire il colpo di calore. (Leggi anche: Scottature solari: ecco i rimedi naturali che funzionano davvero)

Esistono due tipi di colpo di calore: da sforzo e non da sforzo

Il colpo di calore non da sforzo si verifica in coloro che non riescono ad adattarsi bene a temperature sempre più calde. Gli anziani, le persone con malattie croniche e i bambini sono spesso colpiti.

Una persona in genere sperimenta questo tipo di colpo di calore quando è in casa senza aria condizionata, e potrebbe non essere impegnata in alcuna attività fisica. Possono essere necessari diversi giorni di temperature elevate prima che si verifichi un colpo di calore senza sforzo, ed è comune durante le ondate di caldo estreme.

Il colpo di calore da sforzo si verifica, invece, nelle persone il cui corpo non riesce più ad adattarsi all’aumento delle temperature durante l’esercizio fisico o il lavoro. Questa condizione può svilupparsi entro poche ore, e di solito colpisce le persone che trascorrono del tempo all’aperto.

Trascorrere del tempo in auto chiusi, mette i bambini piccoli e gli animali domestici ad alto rischio di colpi di calore. Il CDC stima che quando la temperatura all’aperto è di 27°, la temperatura all’interno di un’auto chiusa sale a 42° entro 20 minuti. Più fa caldo all’esterno, più velocemente la temperatura sale all’interno di un veicolo. (Leggi anche: 10 regole d’oro per combattere l’afa e i colpi di calore)

Sintomi del colpo di calore

I sintomi dell’insolazione e del colpo di calore possono svilupparsi rapidamente o nell’arco di diversi giorni. Possono causare un disagio significativo, e spesso si verificano prima con dei crampi muscolari.

L’insolazione può portare a:

crampi muscolari

un battito cardiaco rapido e debole

un senso generale di debolezza

nausea o vomito

sudorazione eccessiva

pelle fredda e umida

vertigini e talvolta svenimento

urina di colore scuro

mal di testa

Sintomi dell’insolazione

Il colpo di calore può iniziare con gli stessi sintomi dell’insolazione. Può essere pericoloso per la vita, e i sintomi possono peggiorare rapidamente, tra questi segnaliamo:

una temperatura di 40° o superiore

pelle calda e secca

un battito cardiaco molto accelerato

confusione

agitazione

biascicamento

convulsioni

perdita di conoscenza

coma

Trattamento

Chiunque sospetti di avere un’insolazione dovrebbe immediatamente prendere provvedimenti, come:

trasferirsi in un luogo ombreggiato

rimuovere uno o più capi di abbigliamento

allontanarsi dal sole

accendere un ventilatore o l’aria condizionata

far scorrere acqua fresca sulla pelle o applicare sul corpo asciugamani freschi e bagnati

bere liquidi come acqua e bevande sportive

Se una persona vomita o ha la nausea, è necessario il consulto di un medico.

Quando rivolgersi a un dottore

Chiunque soffra di sintomi di colpo di calore dovrebbe consultare un medico. Se i sintomi peggiorano o non migliorano entro 1 ora, cercare assistenza medica immediata. Un medico sarà probabilmente in grado di diagnosticare una malattia correlata al calore in base ai sintomi. Possono anche eseguire test per verificare potenziali complicazioni.

Ad esempio, un medico può capire se vi sono:

danni muscolari

disidratazione, spesso con un campione di urina o un esame del sangue

danni cardiaci e polmonari, possibilmente utilizzando l’imaging

problemi al sistema circolatorio

una mancanza di funzionalità renale o epatico

In caso di sintomi di colpo di calore il medico può:

applicare impacchi di ghiaccio su collo, ascelle e inguine

spruzzare nebbie fresche

sostenere eventuali sistemi di organi danneggiati

utilizzare una coperta di raffreddamento specializzata

somministrare fluidi per via endovenosa che favoriscono il raffreddamento e l’idratazione

Fattori di rischio

Alcuni fattori possono rendere una persona più soggetta al colpo di calore e all’insolazione. Questi includono:

essere in sovrappeso o obesi

avere una disabilità significativa

avere una scottatura

avere meno di 13 anni o più di 65

usare alcuni farmaci per problemi cardiaci o ipertensione, in particolare i diuretici

vivere improvvisi sbalzi di temperatura, ad esempio viaggiando da un clima freddo a uno caldo

passare del tempo all’aperto con un caldo estremo o al chiuso senza un modo per rinfrescarsi

Prevenzione

Quando le temperature aumentano, è importante sapere come prevenire le malattie legate al caldo. L’obiettivo è mantenere il corpo fresco.

Ecco alcuni consigli utili:

stare in casa durante la ore più calde della giornata

cercare di stare all’ombra quando si è all’aperto

bere 2-4 bicchieri d’acqua in più ogni ora mentre si è esposti a temperature elevate

fare pause frequenti quando si lavora o si fa esercizio all’aperto nelle giornate calde

indossare abiti larghi e di colore chiaro

usare acqua più fresca per docce e bagni

indossare un cappello a tesa larga per proteggere il viso dal sole

evitare bevande che disidratano, comprese quelle con caffeina o alcol

indossare tessuti traspiranti come il cotone, piuttosto che sintetici

trascorrere parte della giornata in un luogo con aria condizionata, come un centro commerciale, una biblioteca o un cinema

Nessuno dovrebbe rimanere da solo in un’auto parcheggiata quando fa molto caldo; ciò potrebbe essere particolarmente pericoloso per i bambini e le persone di età pari o superiore a 65 anni.

Con un trattamento appropriato e tempestivo, una persona può riprendersi completamente dalle malattie legate al calore. Riconoscere i sintomi dell’insolazione e prendere provvedimenti per raffreddare il corpo, può impedire che la condizione si trasformi in un colpo di calore.

Se non trattato, infatti, il colpo di calore può causare gravi complicazioni e portare alla morte. Anche nei giorni più caldi, queste malattie possono essere generalmente prevenute prendendo le dovute precauzioni.

