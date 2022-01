60 e oltre buoni propositi green per il nuovo anno (che non ci stancheremo mai di ripetere)

Vivere green: perché non sia uno slogan, ma una realtà, ci sono davvero tante cose che possiamo fare nella vita di tutti i giorni. Alcune sono apparentemente banali, altre forse richiedono più attenzione. Ma l’ambiente è di tutti e ognuno deve fare la sua parte.

La società occidentale – inutile nasconderlo – non induce ad uno stile di vita sostenibile. I danni che facciamo tutti al Pianeta sono evidenti e, nonostante gli allarmi degli scienziati, purtroppo aumentano. Per questo da 12 anni a questa parte abbiamo deciso di metterci al servizio di tutti coloro che vogliono essere buon* con la Terra.

Se però da un lato è necessario un serio cambio di rotta da parte di tutti i potenti del Pianeta, tutti noi siamo chiamati a fare qualcosa, nel nostro piccolo, per preservare il posto dove abitiamo. E se qualcuno pensa che siano gocce nel mare, si potrebbe obiettare che il mare è fatto di gocce.

Ecco alcuni piccoli esempi di cambiamenti green che oggi siamo qui a ribadire e che non ci stancheremo mai di ripetere. Possiamo metterli in pratica ogni giorno nella nostra vita quotidiana. E per tutte le stagioni.

A casa

Il primo posto dove possiamo cercare di vivere green è naturalmente a casa nostra, spesso fonte di sprechi.

In ufficio

Perché non pensare ad essere green anche in ufficio? Anche qui non dimentichiamo di evitare gli sprechi, come a casa, quindi:

Evitiamo di stampare documenti se non strettamente necessario

Ricordiamo di effettuare correttamente la raccolta differenziata

Spegniamo le luci e i dispositivi quando non sono in uso (pensiamo anche al risparmio energetico)

Se portiamo il pranzo da casa usiamo stoviglie e contenitori riutilizzabili/riciclabili (e, così come a casa, limitiamo il consumo di carne !)

!) Scegliamo sito internet con server che utilizza fonti rinnovabili per la nostra pubblicità e a volantini di carta riciclata

Sostituisci l’auto con mezzi pubblici, bici, camminare, car sharing

Per le trasferte, usa il treno al posto dell’aereo

Porta una tazza in ceramica per il caffè

Limitiamo l’invio delle mail e disiscriviamoci dalle newsletter che non leggiamo (anche le mail inquinano, giusto?)

Anche in ufficio, usiamo la nostra borraccia personale

Leggi anche: 10 modi per rendere l’ufficio un po’ più green

A Carnevale

Finite le feste, si pensa già al Carnevale. Che può essere purtroppo un periodo di grandi sprechi e di scarsa attenzione per l’ambiente. Ma possiamo:

Costruire costumi fai-da-te, utilizzando materiali ecologici e meglio ancora riciclati

Rivolgerci sia al make-up biologico che ad alcuni ingredienti di base del tutto naturali, come succo di barbabietola o burro di karité

Mettere in pratica il riciclo creativo per le decorazioni

Leggi anche: Consigli per un Carnevale green

In viaggio

Per eventuali ultimi viaggetti natalizi (e in generale per i viaggi futuri) non dimentichiamo che sportarci di per sé ha un impatto sull’ambiente. Ecco come possiamo limitarlo:

Usiamo il più possibile la mobilità sostenibile, preferendo, ove possibile, mezzi elettrici, biciclette e trasporto condiviso (ma in sicurezza Covid!)

Organizziamo al meglio gli spazi in valigia: ridurre al minimo il peso e le dimensioni dei nostri bagagli evita sovraccarichi dei pezzi di spostamento (e quindi le loro emissioni) nonché l’impatto, es dei trolley, sulla pavimentazione stradale.

E per la cura della nostra persona, rivolgiamoci a shampoo e docciaschiuma ecologici, così come a creme idratanti e lenitive bio

Scegliamo strutture attente all’ambiente

Prediligiamo un turismo slow

Leggi anche: Come fare una valigia davvero green: cosa portare in viaggio

In spiaggia

Il tempo di mare è ancora lontano ma mai dimenticare le regole per essere green anche in spiaggia. Eccone alcune:

Scegliere spiagge vicine, possibilmente raggiungibili a piedi o in bicicletta

Scegliere creme solari con un buon INCI così come quello dei repellenti anti-zanzare

Non raccogliere mai gli animali marini

Non sprecare e non abbandonare rifiuti sulla spiaggia

Evitare posate, piatti e bicchieri monouso, usare borse e sacche riutilizzabili e suddividere le portate in vaschette monoporzione lavabili e riutilizzabili

Leggi anche: #PensaPulito: 7 regole per essere green (anche) in spiaggia

Quando facciamo un regalo

Natale è appena passato ma forse è ancora tempo di qualche scambio di regali. Ecco qualche consiglio:

Incartiamo i regali con carta e materiale riciclato (può essere carina una confezione fai-da-te): fogli di giornale, ma anche vecchi vestiti, sciarpe e foulard possono essere una soluzione

No ai regali inutili: pensiamo a cosa davvero può servire a quella persona, magari fatti da noi (con materiale riciclato)

Facciamo regali a chi ha bisogno, magari evitando così di buttare cose che a noi non servono più

Leggi anche: Natale consigli green per incartare i regali

Infine…

Infine, datevi al volontariato nel settore che più vi è congeniale. Ricordate che la nostra missione è partire dal me per arrivare al noi!

Molti di questi obiettivi rendono l’idea di quanto anche noi, nel nostro piccolo, possiamo difendere l’ambiente, ma richiedono anche un forte sforzo personale.

È per questo che un ultimo buon proposito per il 2022 è quello di coltivare la nostra empatia.

Seguici su Telegram | Instagram | Facebook | TikTok | Youtube

Leggi anche: