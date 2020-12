Auguri di Buone Feste da tutta la redazione di greenMe

“In questo Natale così particolare che rimarrà nei libri di storia, auguriamo a tutti di trasformare i giorni di festa in un’opportunità per riscoprire le cose importanti che davvero contano nella vita. Il migliore regalo che possiamo farci è una società nuova e migliore, che abbia finalmente a cuore anche l’ambiente in cui viviamo. E il rispetto per tutti. Possa la fine dell’anno portare via con sé tutto ciò che ci ha fatto male e ci ha tolto la speranza”, Simona Falasca, Direttore Responsabile di greenMe.

Buone Feste (e per farvi gli auguri ci abbiamo messo la faccia!)

