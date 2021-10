Assegno familiare temporaneo, attenzione: ultimi due giorni per richiedere gli arretrati

La nuova rubrica di Matteo Viviani su GreenMe

C’è tempo fino al 31 ottobre 2021 per richiedere gli arretrati del cosiddetto assegno temporaneo per i figli minorenni. Detto anche “assegno ponte”, è uno strumento che anticipa quello unico universale che sarà introdotto a partire dal 1° gennaio 2022. Non tutti sanno, però, che non si fa domanda entro i prossimi due giorni andranno perse tutte le mensilità arretrate dal mese di luglio fino ad ottobre.

A fine settembre, infatti, il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legge che ha prorogato al 31 ottobre 2021 i termini, precedentemente fissati per il 30 settembre 2021. Invece, per le domande presentate all’Inps da lunedì 1 novembre l’assegno temporaneo sarà erogato a decorrere dal mese di presentazione della domanda, ovvero da novembre.

Chi ha diritto all’assegno ponte

L’assegno temporaneo è riservato a quelle famiglie che non abbiano già diritto all’assegno unico per i figli e a condizione che al momento dell’invio della domanda e per tutta la durata del beneficio, siano i possesso di questi requisiti:

ISEE, in corso di validità, inferiore a 50.000 euro annui

essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare titolare del diritto di soggiorno

essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea, in possesso del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale

essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia

essere domiciliato o residente in Italia e avere i figli a carico sino al compimento del 18esimo anno d’età

essere residente in Italia da almeno 2 anni, anche non continuativi, oppure essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale

L’importo dell’assegno si abbassa all’aumentare dell’Isee e va da un minimo di 30 euro ad un massimo di 217,8 euro mensili per ogni figlio. Inoltre, è prevista una maggiorazione di 50 euro in caso di figli con disabilità.

Come fare domanda

La richiesta può essere inoltrata una sola volta per ogni figlio attraverso vari canali: il sito www.inps.it., se si è in possesso del codice Pin dispositivo rilasciato dall’Istituto entro il 1° ottobre 2020, oppure di Spid di livello 2 o superiore o una Carta di identità elettronica 3.0 (Cie), o una Carta nazionale dei servizi (Cns); il contact center integrato al numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164; oppure attraverso i patronati.

Fonte: INPS

