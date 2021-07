Animali dagli ingranaggi riciclati: l’artista turco che ha trasformato 30 tonnellate di rottami in opere d’arte

Trenta tonnellate di ingranaggi riciclati e 50 sculture di animali, di cui una del peso di 400 chilogrammi: sono le opere di Mervan Altınorak, artista turco che ha deciso di fare del riciclo un’arte.

Nelle mani di Altinorak i rifiuti diventano oggetti preziosi che vanno a comporre delle strutture maestose: sirene e cavalli, fenicotteri e pesci sono tutti scolpiti da frammenti di metallo e plastica. I suoi animali incarnano perfettamente la dicotomia tra natura e tecnica, dove ciò che era prima tecnologia e poi scarto diventa un mezzo per evocare forme naturali.

Queste sculture ricordano all’essere umano che, nonostante il progresso della tecnica, le sue radici affondano in qualcosa di più ancestrale.

Le viti, i tubi e gli ingranaggi di queste opere sono ben visibili all’esterno, ma, nonostante questo, la forma finale è decisamente fluida e realistica. Per realizzare la scultura della sirena, l’artista ha utilizzato ben 10 mila materiali di scarto raccolti dal mare e presi da camion, trattori e motociclette. L’opera è stata esposta su una spiaggia in Turchia per sensibilizzare i fruitori sulle tematiche del riuso e del riciclo.

Il lavoro di Altinorak trasmette un messaggio che va al di là di quello che si vede: nonostante le apparenze, i materiali di scarto non sono solo un mucchio di spazzatura.

L’artista ha sottolineato di essere felice di poter svolgere il suo lavoro utilizzando i rifiuti, diffondendo dei messaggi in difesa dell’ambiente.

