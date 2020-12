Zerocalcare sta realizzando una serie animata per Netflix. Cosa sappiamo finora

L’ironia e l’irriverenza di Zerocalcare sbarcheranno presto su Netflix. Ad annunciare la collaborazione tra il fumettista e la piattaforma di streaming più famosa al mondo è stata proprio quest’ultima attraverso un divertente tweet:

⚠️NON È UN’ESERCITAZIONE. RIPETIAMO: NON È UN’ESERCITAZIONE ⚠️

È iniziata la lavorazione di "Strappare lungo i bordi", la serie originale italiana di animazione scritta e diretta da Zerocalcare, in arrivo prossimamente. E sì, stiamo già iperventilando. pic.twitter.com/c0Fnz35ETo — Netflix Italia (@NetflixIT) December 21, 2020

L’annuncio della nuova serie firmata Zerocalcare ha scatenato un’ondata di gioia ed entusiasmo tra i fan del fumettista. “Daje, almeno ‘na gioia all’orizzonte” scrive qualcuno, mentre qualcun altro annuncia: “Vi siete meritati un abbonato in più”.

Nel breve trailer pubblicato da Netflix Italia su Twitter compaiono il personaggio di Zerocalcare e quello dell’Armadillo. E a quanto pare non mancheranno anche Secco, Sarah, l’Amico Cinghiale. Della serie in lavorazione non si sa ancora molto, ma la stessa piattaforma di streaming ha annunciato che Zerocalcare doppierà se stesso, mentre a doppiare l’armadillo sarà l’attore romano Valerio Mastrandrea.

Il progetto relativo alla serie “Strappare lungo i bordi” è stato annunciato sui social anche dallo stesso Zerocalcare, che ha finalmente spiegato, con il suo stile diretto e inconfondibile, perché ultimamente è così tanto impegnato:

So mesi che quando dico che devo lavorare mi rispondono “ellamadonna, ormai i libri li hai consegnati, che cazzo devi fa ancora” e io mi mozzico la lingua perché se lo dico mi deportano a Guantanamo.

Oggi è il giorno in cui finalmente posso rispondere: sto a fa questo. pic.twitter.com/LDVqzJ7JZR — zerocalcare (@zerocalcare) December 21, 2020

Non è la prima volta che i fumetti di Zerocalcare vengono trasformati in prodotti multimediali: già nel 2018 il suo primo album a fumetti, intitolato “La profezia dell’armadillo”, era diventato un film diretto da Emanuele Scaringi. Più di recente il fumettista si è lanciato nella fortunata serie di corti animati “Rebibbia Quarantine” per il programma televisivo Propaganda Live.

Le reazioni dei fan di Zerocalcare

Per vedere su Netflix la serie “Strappando lungo i bordi” non ci resta che aspettare. Nell’attesa ci godiamo alcune delle reazioni più belle all’annuncio del nuovo progetto di Zerocalcare:

SE QUESTO È UN SOGNO IO NON VOGLIO ESSERE SVEGLIATA GRAZIE NETFLIX GRAZIE GRAZIE GRAZIE ❤️ https://t.co/BqucmPO6Rh — ica (@etakuIIat) December 21, 2020

Una gioia in questo 2020 😂 https://t.co/mxX3E99RRY — Niko García Valverde (@NikoGarcia90) December 21, 2020

Zerocalcare è della mia zona e mi rende molto fiero https://t.co/a3OXXMR3vh — Luca🦉🌱 (@Imbohemien) December 21, 2020

Fonte: Netflix Italia Twitter/Zerocalcare Twitter

Leggi anche: