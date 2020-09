L’omaggio degli artisti a Willy, il ragazzino massacrato a morte al branco

View this post on Instagram

Come ben sapete è un po' che non faccio più illustrazioni basandomi su ciò che succede intorno a me. Eppure stamattina mi sono imbattuta in un articolo che mi ha lasciato il segno. Un ragazzo di 21 anni, Willy Monteiro, è stato ucciso a suon di calci e pugni da altri (pare) 4 ragazzi. Lasciamo stare il fatto che sembra che sia intervenuto per difendere un amico, poco importa. Ciò che mi domando io è come si può morire in questo modo. Come può un ragazzino morire per mano di gente che neanche conosce, spinta da un odio smisurato e innaturale? Cosa avrà provato questo ragazzo prima di andarsene? Avrà avuto paura? Quanto dolore avrà patito? Quali sono le ultime cose che i suoi occhi hanno visto? Ma soprattutto: e se al posto di Willy ci fosse stato mio fratello? Una persona a cui voglio bene? Come puoi pensare che tuo figlio/tuo fratello o un tuo caro se ne possa andare in quel modo. Come puoi anche solo immaginarlo nelle mani di quegli animali che lo trattano come un sacco della spazzatura, che violano il suo corpo e la sua anima senza ritegno, e forse per sfogo pongono fine alla sua vita. Come puoi pensare che la persona che ami di più al mondo, della quale conosci ogni espressione, ogni sorriso, ogni sogno nel cassetto, ora non potrà più realizzare nulla? Chissà a cosa pensava Willy quella sera quando è uscito, di sicuro non che sarebbe finita così. Impossibile, sei giovane, hai tutta la vita davanti. E invece la rabbia di 4 frustrati ha avuto la meglio. Io spero davvero che venga fatta giustizia. Ma la stessa giustizia che pretenderei se fosse successo ad un mio caro. Perché il prossimo WILLY POTREBBE ESSERE MIO FRATELLO MIO FIGLIO UN MIO AMICO. Questo disegno lo dedico a te❤ che giustizia venga fatta, e che queste cose non capitino mai più. . . . #stopviolence #willy #illustration