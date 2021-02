Scoperto a Villa Adriana un triclinio acquatico unico al mondo

Banchetti in piscina anche nell’antica Roma? È proprio quello che ha scoperto un team di archeologi dell’Università Pablo de Olavide di Siviglia (Spagna) che ha ritrovato un triclinio “galleggiante” unico al mondo a Villa Adriana, nei pressi di Tivoli, nel Lazio.

L’imperatore Adriano, a Villa Adriana a lui intitolata, non si accontentava di banchettare in sfarzose, ma comuni, sale di ricevimento. Nella maestosa Villa di Tivoli, patrimonio dell’Unesco, festeggiava con i suoi ospiti su una lastra di marmo “galleggiante”. Una struttura incredibile, unica al mondo, è stata appena rinvenuta.

La scoperta è avvenuta nell’ambito della collaborazione dell’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Roma e Provincia con l’Università Pablo de Olavide di Siviglia. Ed è sul serio il più importante ritrovamento archeologico recente avvenuto nel sito.

Leggi anche: Villa Adriana svela nuove meraviglie, apre per la prima volta lo spettacolare Serapeo

Come si legge sul sito del Ministero dei Beni Culturali (MiBACT), il triclinio acquatico è stato portato alla luce nell’area di Palazzo, dove peraltro si conserva il nucleo di una villa repubblicana a partire dalla quale è stata edificata la residenza adrianea.

“Quello che abbiamo trovato – spiega Prieto al quotidiano spagnolo ABC – è un ninfeo, una fontana monumentale: è come una grande piscina con fontane tutto attorno, con un alcuni pilastri di marmo sui quali l’imperatore Adriano sistemava una passerella, anch’essa in marmo di Carrara, e con questa si allestiva un triclinio, una sala per i banchetti acquatica, dove si aveva la sensazione di galleggiare sull’acqua stando su una piattaforma di marmo”.