L’anno che verrà: dopo 40 anni l’intramontabile canzone di Lucio Dalla diventa un video carico di speranza

La data per il suo lancio non poteva non essere quella a ridosso della fine dell’anno. Dopo la celebrazione dei 40 anni di ‘Lucio Dalla’, disco omonimo del cantautore bolognese, esce adesso il video del brano ‘L’Anno Che Verrà’ che ogni Capodanno ci emoziona e ci dà speranza.

Un anno di festeggiamenti che si conclude quindi nel migliore dei modi dopo l’uscita di ‘Lucio Dalla – Legacy Edition’ con 3 brani in versione inedita: ‘Angeli’ nella versione in studio, ‘Stella di mare’ in inglese e il brano ‘Ma come fanno i marinai’ feat. Francesco De Gregori nella versione inedita registrata in studio.

Ma ‘L’anno che verrà’ rimane intramontabile e questo Capodanno oltre che cantare a squarciagola la canzone del 1979 si potrà anche vedere la clip che ci introduce in un altro tempo, quello in cui si scrivevano le lettere con la macchina da scrivere.

Il nuovo video diretto da Marco Pellegrino racconta appunto i minuti che precedono la mezzanotte del nuovo anno.

“È il 31 dicembre. Mancano pochi minuti all’inizio del nuovo anno. Il tempo di una canzone, il tempo per un uomo di scrivere una lunga lettera a se stesso. Il tempo di una vita”, spiega Pellegrino in una nota stampa.

La canzone arrangiata da Giampiero Reverberi, con Ron che suona il pianoforte inizia proprio con “Caro amico ti scrivo, così mi distraggo un po'”e lo stesso Dalla più volte nella sua lunga e intensa carriera spiegava che “È una canzone importante perché immagina una situazione di lontananza tra me e un amico e a cui faccio un rapporto dettagliato di come stiamo vivendo oggi: nella prima parte c’è un meccanismo del gioco che mi permette di esagerare”.

Senza dimenticare i riferimenti storici:”Si esce poco la sera compreso quando è festa e c’è chi ha messo dei sacchi di sabbia vicino alla finestra”, ricordando quindi gli attentati terroristici, Dalla lancia un messaggio di speranza: “Sarà tre volte Natale e festa tutto il giorno, ogni Cristo scenderà dalla croce anche gli uccelli faranno ritorno (…) e senza grandi disturbi qualcuno sparirà, saranno forse i troppo furbi e i cretini di ogni età”. E sarà lo stesso cantautore bolognese a dire di aver fatto ‘una canzone non pessimista, ma senza miracoli’.

L’Anno Che Verrà, testo

Caro amico ti scrivo

Così mi distraggo un po’

E siccome sei molto lontano

Più forte ti scriverò

Da quando sei partito

C’è una grossa novità

L’anno vecchio è finito ormai

Ma qualcosa ancora qui non va

Si esce poco la sera

Compreso quando è festa

E c’è chi ha messo dei sacchi di sabbia vicino alla finestra

E si sta senza parlare per intere settimane

E a quelli che hanno niente da dire del tempo ne rimane

Ma la televisione ha detto che il nuovo anno

Porterà una trasformazione

E tutti quanti stiamo già aspettando

Sarà tre volte Natale e festa tutto il giorno

Ogni Cristo scenderà dalla croce

E anche gli uccelli faranno ritorno

Ci sarà da mangiare e luce tutto l’anno

Anche i muti potranno parlare

Mentre i sordi già lo fanno

E si farà l’amore ognuno come gli va

Anche i preti potranno sposarsi

Ma soltanto a un a certa età

E senza grandi disturbi qualcuno sparirà

Saranno forse i troppi furbi

E i cretini di ogni età

Vedi caro amico cosa ti scrivo e ti dico

E come sono contento di essere qui in questo momento

Vedi, vedi, vedi, vedi

Vedi caro amico cosa si deve inventare

Per poter riderci sopra

Per continuare a sperare

E se quest’anno poi passasse in un istante

Vedi amico mio come diventa importante

Che in questo istante ci sia anch’io

L’anno che sta arrivando tra un anno passerà

Io mi sto preparando

È questa la novità

La clip è già online, ma sarà proiettata il 10 gennaio nella sala cinema della Fondazione Lucio Dalla a Bologna. Che dire un capolavoro senza tempo.

