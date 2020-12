Presepi all’uncinetto, con materiali riciclati e sui jeans: i balconi della periferia romana si vestono a festa

Torre Maura si veste a festa in vista del Natale. Gli abitanti del quartiere dell’estrema periferia di Roma hanno realizzato una bellissima “Via dei Presepi” fai da te, rendendo il quartiere della periferia romana di Torre Maura una vera e propria galleria d’arte a cielo aperto. E’ l’iniziativa BalcoNatale.

Se a marzo cantavamo dai balconi per esorcizzare le paure e forse sentirci meno solo, coi festeggiamenti natalizi in sordina a Torre Angela hanno pensato di dare comunque un’atmosfera natalizia da finestre, terrazze e balconi.

Ed è così che in pochi giorni il quartiere si è letteralmente riempito di presepi all’uncinetto, murales realizzati su striscioni e affissi ai balconi o ancora realizzati sui vecchie case in zone degradate. Gli abitanti di Torre Maura hanno deciso di dare un tocco di colore al loro quartiere, rendendolo più bello e natalizio.

Finora sono state realizzate circa 30 opere, ma sicuramente è un numero destinato ad aumentare. L’idea è di una giovane abitante di Torre Maura, Pierina Nuvoli, che ha lanciato il contest “Le vie dei Presepi a Torre Maura”, una iniziativa culturale che coinvolge gli abitanti e i commercianti tramite la realizzazione di presepi artistici e creativi da posizionare per le strade del quartiere.

“L’iniziativa #BalcoNatale è aperta a tutti, è gratuita e senza fini di lucro. La Via dei Presepi è finalizzata infatti alla riscoperta del senso di comunità e appartenenza religiosa del quartiere. Testimoniamo il Natale con l’arte del Presepe: sui balconi, sulle finestre, sulle pareti dei palazzi e nei giardini. Come durante il drammatico periodo della quarantena siamo riusciti a sentirci Comunità anche grazie ai #balconi; riscopriamoci Comunità, con una luce e una speranza nuova, con il #BalcoNatale” si legge nella pagina Facebook ufficiale.

E’ nato addirittura un contest, una gara al presepe più bello. E sarà davvero dura visto che molti sono originali. Ecco le immagini scattate per Greenme (e i ringraziamenti degli abitanti):

Qui invece quelle pubblicate sui social:

“A causa dell’emergenza Covid, questo Natale non potremo vivere come gli anni scorsi “La Via dei Presepi” di Torre Maura. Nonostante questo, abbiamo pensato che potesse essere una buona occasione per unirci e sentirci vicini (a distanza) realizzare in maniera alternativa la nostra tradizione natalizia” spiegano gli ideatori.